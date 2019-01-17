فعاليات «دبي للتسوق».. فنون بنكهات ثقافات العالم

المصدر: دبي - البيان

سيكون زوّار وسكّان دبي والإمارات، على موعد مع مجموعة من الفعاليات الترفيهية ذات المستوى العالمي وتعكس مختلف الثقافات، خلال عطلة نهاية كل أسبوع، كما الحالي، ذلك طوال الفترو الزمنية للدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق.

وتعرض مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، قائمة بأفضل العروض الترويجية والأنشطة التي ستشهدها المدينة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

عروض حية

«مهرجان الشارع» في دبي مول: يستضيف دبي مول نخبة من ألمع فناني الشارع الموهوبين لتقديم عروض حية ضمن الدورة الأولى من «مهرجان الشارع»، ويستمتع زوّار المول بهذه العروض الترفيهية الممتعة التي تناسب جميع أفراد العائلة، التي انطلقت في 10 يناير وتستمر على مدار 10 أيام.

ويشارك في هذه الفعالية 22 فرقة متجولة تؤدي أكثر من 500 عرض حي داخل المول أو في ممشى الواجهة البحرية. ومن ما تشمله العروض: عرض «سترينج فروت»، ورقصاً فرنسياً تحت اسم «سربرايز إيفكت»، إضافة إلى عرض «ثيكر فون زيارنو» للفنانة البهلوانية الأسترالية.

عودة "جنون"

بعد فراقٍ دام 13 عاماً، سيجتمع ثلاثي فرقة جنون، إحدى أشهر فرق الروك في باكستان، من جديد لتقديم حفل غنائي منتظر هو الأول في تاريخ الفرقة في دبي، حيث سيعود كل من علي عظمت وسلمان أحمد وبرايان أوكونيل معاً لتقديم جولة عالمية ستكون أولى محطاتها في استاد سوق دبي الحرة للتنس يوم 18 الجاري.

ركوب قطار المغامرة

ويمكن للعائلات التي تبحث عن البهجة والتشويق الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع حافلة من خلال تذكرة دبي للحدائق الترفيهية. يمكن شراء هذه التذكرة عبر الإنترنت أو من مكاتب الاستقبال، وتمنح حاملها خصومات على أسعار الدخول مسبقة الدفع إلى أفضل الحدائق الترفيهية في أنحاء الإمارة، والاستمتاع بتجارب مميزة بما في ذلك آي إم جي عالم من المغامرات، وليجولاند. وبفضل التوفير الذي يصل إلى 50 في المئة، فإن هذه التذكرة هي الطريقة المثلى لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمرح مقابل قيمة لا تضاهى.

انعكاسات دبي

«انعكاسات دبي» هو نصب فنّي معاصر عالي التقنية وحافل بالمرايا مستوحى من كتابٍ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. سيضيء هذا النصب التفاعلي «سيتي ووك 2» من مراس طوال فترة مهرجان دبي للتسوق، ويحفّز هذا العملُ الفني المكعب المشاهدَ على التأمل في السعادة والإيجابية.

فنون وأضواء دبي

«فنون وأضواء دبي» هو نصب فني آخر يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويقدّم مشهداً رائعاً من الضوء والحركة في ساحة حديقة البرج (برج بارك بلازا) في وسط مدينة دبي. هذه التحفة الفنية هي من ابتكارات جورج تيلوس، أحد أشهر المصممين العالميين.

أرض عجائب الجمال

يمكن لعشاق منتجات التجميل زيارة دبي مول من أجل شراء مجموعة «بيلو توك» الحصرية التي أطلقتها علامة مستحضرات التجميل المفضلة لدى المشاهير «شارلوت تيلبيري»، حيث سيتاح لمحبي الجمال استكشاف عالم شارلوت تيلبيري الساحر اعتباراً من 18 يناير في جناح «بيلو توك بلاي غراوند» مع فرصة شراء أحدث المنتجات من المجموعة الجديدة.

أمسيات الألعاب النارية

وتنظم وجهات ذا بييتش والسيف ولا مير ودبي فستيفال سيتي وخور دبي كل مساء خميس وجمعة طوال فترة مهرجان دبي للتسوق عروضاً ساحرة من الألعاب النارية ستبهر الجمهور، ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً.

وفضلاً عن تلك العروض الرائعة، يُمكن للجماهير الاستمتاع بالعديد من الصفقات الحصرية والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية الخاصة في العطلات الأسبوعية خلال المهرجان. إلى جانب ذلك، ومقابل كل 200 درهم إماراتي يتم إنفاقها في أيّ من وجهات الإطلالة البحرية من مراس خلال أمسيات الألعاب النارية، يمكن للضيوف مضاعفة فرصهم في الفوز بواحدة من 30 بطاقة هدية من مراس أسبوعياً قيمة كل منها 5.000 درهم، كما سيتم منح 50 بطاقة هدية إضافية في الأسبوع الأخير من مهرجان دبي للتسوق.