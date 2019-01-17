5 ألف قطعة في «سجاد » سيتي ووك

يضم معرض واحة السجاد في منطقة سيتي ووك، 15 ألف قطعة سجاد بقيمة مليار درهم. وقد أكملت جمارك دبي، الجهة المنظمة لمعرض ، تأجير 90 % من مساحة الأجنحة المتوفرة، حيث تُقام النسخة ال 24 منه، في الفترة من 20 يناير المقبل وحتى 14 فبراير 2019 ، على امتداد 26 يوماً.



وقد اعتمدت لجنة واحة السجاد الشعار الجديد للمعرض، المستوحى من طريقة لف السجاد العريق ليعكس ارتباط هذه الصناعة بتاريخ الشعوب منذ القدم حتى وقتنا هذا، فالسجادة لها تأثير كبير في إضفاء جمال على المكان الذي توضع فيه.

هذا وتم استخدام شخصية كرتونية للتسويق للمعرض في دورته الحالية وهي «زولية ،» ووقع الاختيار على تلك الكلمة المحلية التي تعني سجادة، بهدف الترويج للهجة المحلية وترسيخ الموروث الثقافي الإماراتي، وهذا أحد الأهداف الاستراتيجية لمعرض واحة السجاد 2019 .



وقالت فريدة فاضل رئيس لجنة واحة السجاد في جمارك دبي: يُعد معرض واحة السجاد منصة مثالية للترويج لصناعة السجاد اليدوي عالمياً لما يتميز به من استقطاب أفضل أنواع السجاد الفاخر من الدول المنتجة ومن مختلف أنحاء العالم، حيث يتم خال فعاليات المعرض التركيز على أعمال السجاد الفريدة التي ترتقي إلى درجة عالية من الفن والذوق الأصيل، وإبراز مكانة قطاع السجاد في هذا المعرض ليصبح أكثر من مجرد معرض تجاري، مشيرةً إلى العديد من الفعاليات المصاحبة التي ستدعم الترويج لهذا الحدث.



ومن جانبها، أكدت مريم الشامسي نائب رئيس لجنة واحة السجاد في جمارك دبي، أن معرض واحة السجاد يعزز من دور جمارك دبي في تطوير وتسهيل الخدمات وتعزيز حماية الاقتصاد والمجتمع وإسعاد جميع الفئات المعنية، من خلال خلق فرص شراكات جديدة مع التجار المعنيين بصناعة السجاد، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً ودولياً مهماً لتجارة السجاد اليدوي.