«انعكاسات» سيتي ووك يحظى بتفاعل جماهيري

المصدر: دبي - البيان

استقطب النصب الفني المعاصر «انعكاسات دبي» الذي أطلقته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، مطلع الشهر الجاري، على هامش فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان دبي للتسوق؛ زوار منطقة «سيتي ووك» التابعة لشركة «مِراس» القابضة، والذين أبدوا إعجابهم بسلسلة العروض الضوئية التفاعلية للنصب الفني المعاصر، والتي تستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ويتكون هذا العرض من مكعب ضخم مغطى بمرايا ومستوحى من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومفاهيم السعادة والإيجابية التي أوردها سموه في كتابه.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من: طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، إينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مِراس، واتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كلاً من فيزا وجمبو.