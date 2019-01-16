جائزة «أفضل ملهم يروج لدبي» جديد «ضيافة»

المصدر: دبي - البيان

مع بدء الاستعدادات لفعاليات مهرجان «ضيافة»، كشفت اللجنة المنظمة له، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقدته في منتجع أتلانتس النخلة بدبي، عن اضافتها جائزة «أفضل ملهم يروج لإمارة دبي»، إلى قائمة المهرجان الذي تنطلق دورته الثالثة في 8 فبراير المقبل، إلى جانب تكريم 14 شخصية من الإمارات ومختلف دول المنطقة.

وخلال المؤتمر، أكد الدكتور ميشال ضاهر، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، أن الدورة الثالثة ستحمل شعار «التسامح مع الذات»، وقال: إنه سيتم خلالها تكريم 14 شخصية من السعودية، والإمارات وتونس، والمغرب، والكويت، وغيرها.

وأضاف: «مكرّمونا عمالقة في إبداعاتهم وقياديون في مجالاتهم، فمنهم من تميّز بخدمات إنسانية جمّة، ومنهم من كانت حنجرته رسالة محبة وسلام»، منوهاً بأن دورة المهرجان الثالثة مهداة إلى «كوكب الشرق» أم كلثوم.

وأن برنامج المهرجان سيكون حافلاً بالأفكار الشيقة، ومن بينها جائزة «أفضل مُلهم يروج لإمارة دبي»، وذلك من خلال فيديو مدته دقيقة واحدة، وسيتم مشاركته على مواقع «ضيافة» للتواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن 25 الجاري سيكون آخر موعد لاستلام المشاركات الخاصة بهذه الجائزة.