«محمد بن زايد للصقارة» تنظم دروساً لـ100 طالب

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، في إطار برنامج «مخيم الثقافة والتراث والعلوم» في المدارس المجتمعية الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، دروساً لتعليم الصقارة لـ100 طالب وطالبة بمنطقة رماح بالعين.

ومكّنت هذه الدروس الطلبة من تَعَلم الصقارة وأخلاقياتها وقواعدها وفنونها، ومعرفة المبادئ الأساسية لفراسة الصحراء، وتعلم التقاليد الإماراتية، في ربط للأجيال الجديدة بالتقاليد الأصيلة والعريقة للمجتمع الإماراتي. يعمل بالمدرسة مجموعة من المتخصصين وأصحاب الخبرة في هذا الميدان، مع تطبيق أحدث الوسائل التعليمية التي توسع قاعدة الراغبين في تعلم فنون الصقارة العربية.