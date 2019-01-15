عروض جذابة لزوار «دبي للتسوق» غداً في دبي مول

المصدر: دبي - البيان

في مهرجان دبي للتسوّق هذا العام، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، سببٌ وجيهٌ لمحبي الأزياء ومنتجات أسلوب الحياة الراقي يشجعهم على التوجّه إلى دبي مول للاستمتاع بالتسوق حتى وقت متأخر من الليل مساء الغد.

ويعتبر «دبي مول» أبرز وجهة شاملة للتسوّق في المدينة، حيث يضم أكثر من 1300 علامة تجارية محلية وعالمية، وسيقدّم لزواره صفقات أفضل وأكثر في تلك الأمسية عبر أكثر من 130 متجراً ومطعماً مشاركاً في عروض المهرجان الترويجية.

وتشمل العلامات التجارية التي تمنح خصوماتٍ إضافية على الأسعار متجر «بلومينغدايلز» الذي يقدم خصماً إضافياً بنسبة 20%، ومتجر «باتريزيا بيبي» الذي يقدّم خصماً بنسبة 15% على المجموعة الجديدة، وخصماً إضافياً بنسبة 10% على المجموعة القديمة.

ومن أجل الأطفال، يقدّم متجر «آينجلز» لملابس الأطفال الراقية من مصممي الأزياء خصماً إضافياً بنسبة 10% على جميع منتجاته، بينما يقدّم «كارترز» خصماً إضافياً بنسبة 20% عند شراء ثلاث سلع أو أكثر، كما تقدم العلامة الفرنسية الشهيرة «بيتي باتو» للأمهات والآباء عرض اشتر اثنين واحصل على الثالث مجاناً. فضلاً عن ذلك، يقدّم متجر الحليّ والمجوهرات «ماريا تاش» خدمة ثقب مجانية وخصماً إضافياً بنسبة 20% على سلع مختارة.

هدايا سخية

إلى جانب ذلك، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بمكافآت وهدايا سخية على مشترياتهم في يوم غد، حيث يقدّم متجر «جيمي تشو» شمعة بعطر الرمّان والتين مع كل عملية شراء، بينما يقدم متجر «لا في إن روز» مجموعة عناية بالأظافر ومرايا مجانية، كما يقدّم متجر «كوتش» حقائب مطبوعة مزهّرة للزبائن.

أمّا «ديزل» فسيقدّم سلسلة مفاتيح وملحقات أخرى كهدايا مع المشتريات. وسيحصل زبائن متجر «نوتيكا» على زجاجة عطر مجانية مع المشتريات التي تزيد قيمتها على 500 درهم إماراتي.

من جانبه، سيقدم متجر «بيفرلي هيلز بولو كلوب» قبعة مجانية للمتسوقين الذين ينفقون أكثر من 300 درهم، بينما يقدّم «تومي» مجموعة لوازم شخصية للسفر للزبائن الذين ينفقون 1500 درهم أو أكثر، في حين تقدّم العلامة الفرنسية الفاخرة «فيلبروكان» حقيبة ظهر مع المشتريات التي تتجاوز قيمتها 1200 درهم.

ومن علامات الأزياء التي ستمنح المزيد للمتسوقين متجر «تومي هيلفيغر»، حيث يقدم حقيبة ظهر راقية معدلة حسب الطلب مجاناً للزبائن الذين ينفقون أكثر من 750 درهماً، بينما يقدم متجر «ديسيغوال» حقيبة مجانية، ويقدم بيت الموضة الأمريكي «جوسي كوتور» من لوس أنجلوس خدمة تعديل قياسات مجانية لكل طقم ملابس رياضية يتم شراؤه، وحقيبة مجانية للزبائن الذين ينفقون أكثر من 2000 درهم.

ويمكن للباحثين عن صفقات خدمات ومنتجات التجميل الحصول على جلسة تدليك مجانية للذراعين في متجر «لاش»، في حين سيُفرِح متجر «ماك كوزميتكس» زبائنه بجلسة مكياج مجانية لمدة 30 دقيقة، بالإضافة إلى هدية حصرية مع كل عملية شراء، بينما يمكن لمن يحتاج لمعالجة البشرة الاستفادة من عرض «ديرمالوجيكا» الذي يقدّم خصماً بنسبة 50% على الخدمات التي يتم حجزها مع أحد الأصدقاء في فرع دبي مول، في حين تنظم دار الأزياء الفرنسية «جيفنشي» أنشطة ممتعة مثل قراءة الكفّ والوشم وعروض خفة في المتجر.

وتقدّم «آرت أوف شيفينغ»، العلامة الرائدة في التزيين للرجال، مجموعة من العروض منها زجاجة عطر العود سعة 30 مل مجاناً عند شراء 4 خدمات أساسية، وقصة شعر مجانية عند إنفاق 550 درهماً أو أكثر في المتجر.

تجديد

عشّاق منتجات التجميل من أشهر المصممين، يمكنهم التوجه إلى «مارك جايكوبس»، حيث ستمنح العلامة الفرصة للسيدات لتجربة مسكرة «الأسود المخملي» لزيادة حجم الرموش؛ أو متجر «توم فورد» للاستمتاع بجلسات تنسيق الملابس وتجديد المظهر مع الخبراء.

إلى جانب ذلك، يمكن لذواقة الطعام الاستمتاع بهدايا مجانية لذيذة من عدّة مطاعم في دبي مول منها «إيت غريك كوزينا» و«إيتالي» و«ذا جريل شاك» و«ترايبس».

أمّا لمحبّي الحلويات فإن «تاكادو» سيقدّم لوح شوكولا مكسيكية مجاناً مع كل عملية شراء، بينما يقدم «تو آت سيمفوني» تحلية مجانية عند شراء أيّ وجبة. كما يغري مقهى «روبيكونز كوفي» الزوار بعرض «اثنين بسعر واحد» على الحلويات والسلطات والسندويش، فضلاً عن خصم إضافي بنسبة 25% على إجمالي الفاتورة.