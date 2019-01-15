«جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» تعلن أسماء الفائزين بـ«التصوير الليليّ»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، أسماء لفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر ديسمبر 2018، والتي كان موضوعها «التصوير الليليّ». وقد فاز بجائزة «اختيار الجمهور» بنسختها 8، المصور التركي محمد أصلان، حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز (NIKON D7200 SLR) مُقدّمة من «نيكون الشرق الأوسط وأفريقيا».

حضور أردني

شَهِدَت نسخة الشهر الماضي من المسابقة تفوّقاً للعدسة التركية، حيث جاء إلى جانب أصلان المصور إيلاف يلماز، كما شَهِدَت قائمة الفائزين حضوراً أردنياً من خلال المصور رائد وجيه ناصر، رافقه من إندونيسيا المصور أندري إسكندر ومن أوكرانيا المصور يفهين ساموتشينكو.

وسوف يحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، كما ستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «إنستغرام HIPAae»، وكذلك شَهِدَت المسابقة بنسختها 8 استخدام الوسم (HIPAContest_nightphotography#).

استثمار الضوء

وقال علي خليفة بن ثالث، أمين عام الجائزة: «التصوير الليليّ» يختبر مهارات المصورين في استثمار الضوء المتاح لإنتاج صورٍ بديعةٍ تُظهِر تباين الإضاءة وتدرّجاتها، فالأمر يتطلّب اختيار العدسات المناسبة والتوقيت المناسب وعدداً من العوامل الخاصة، ونبارك للفائزين وندعو باقي المشاركين لتطوير مشاركاتهم وبذل المزيد من الجهد في النسخ القادمة لتعزيز فرص الفوز.

ثقة كبيرة

فيما قال المصور التركيّ محمد أصلان عن صورته الفائزة: «التقطتُ الصورة في مقاطعة «هاتاي» في تركيا عام 2017 على هضبةٍ مرتفعةٍ خلال نزهةٍ لطيفةٍ في المنطقة بعد غروب الشمس، ونشرتُ صورتي على وسائل التواصل الاجتماعي لكنها المرة الأولى التي أحصل فيها على جائزة.

فقد كنتُ سعيداً جداً عندما عرفت أنني الفائز بـ«اختيار الجمهور» في مسابقةٍ دوليةٍ رفيعة المستوى مثل جائزة حمدان بن محمد للتصوير. فهذا منحني ثقة كبيرة بنفسي وبطريقة تصويري، وأطمح لوضع بصمةٍ مميزةٍ على عالم التصوير في المستقبل».

الفوز الأول

وقال المصور الأردني رائد وجيه ناصر عن صورته الفائزة: «خلال مهمة تصوير سياحية شمال الأردن، لاحظتُ انحناء الشارع من الأعلى وتخيّلتُ كيفية المنظر بعد غروب الشمس، فانتظرتُ مدة 4 ساعات ثم التقطتُ الصورة.

وبحكم عملي الإعلامي سبق لي الفوز عدة مرات لكن فوزي بهذه الجائزة المرموقة أشعرني أنه الفوز الأول في حياتي، فطموحي كمصور ليس له حدود وهذا الفوز عزّز ثقتي بنفسي كثيراً».