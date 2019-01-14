برامج مهرجان التسوق في«السيف»..ترفيه ومعرفة ومرح

المصدر: دبي- البيان

تستمر فعاليات مهرجان دبي للتسوق المتنوعة في استقطاب الزوار من كل الأعمار، التواقين إلى التجارب العصرية المميزة والتراثية الأصيلة، فعلى ممشى السيف، تداعى الكثير من الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، باحثين عن الأوقات ممتعة في «سوق السيف التراثي» الجديد، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوّق.

أجواء ثقافية وفنية مميزة حفلت بها وجهة السيف، تجسدت في فعاليات ترفيهية متنوعة وعروض موسيقية، وسوق تراثي، بينما فرح الصغار بمقابلة علاء الدين، الشخصية المشهورة في قصص ألف ليلة وليلة.

وتستمر هذه الفعالية الاحتفالية العائلية الممتعة، خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع طوال مدة المهرجان، لتقدّم خيارات متنوعة من التسلية والترفيه، مثل ساحة الألعاب الضخمة والواحة العربية للأطفال للبحث عن الكنز عبر متاهة ممتعة، وساحة الألعاب الإماراتية، بينما تشهد أيام الجمعة حفلات غنائية حيّة ينظمها برنامج «جلسات خليجية».

وتتاح للزوار فرصة المشاركة في سحوبات أسبوعية للفوز «ببطاقة هدايا مراس»، عند إنفاق 200 درهم خلال المهرجان.

ويمكن للزوار والمقيمين زيارة سوق السيف التراثي خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، والاستمتاع بعروض الألعاب النارية حتى نهاية أيام المهرجان في 2 فبراير.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من: طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، مِراس، واتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كلاً من فيزا وجمبو.