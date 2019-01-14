عروض وورش «ميركاتو» بنكهة «البندقية»

المصدر: دبي - البيان

استضاف مركز ميركاتو للتسوق يوماً من المرح العائلي خلال مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 2 فبراير، وقدّم المركز باقة من العروض المسرحية والترويجية والجوائز القيمة التي تغني تجربة المتسوقين خلال فترة المهرجان، واستمتع رواد ميركاتو بمشاهدة العرض الفني «كاريليون» الذي نقل الحضور إلى أجواء مدينة البندقية، حيث قام الحضور بالتقاط الصور التذكارية مع الشخصيات التي تميز هذا العرض.

وبلغ التشويق والضحك ذروته من خلال العرض الكوميدي الاستثنائي «شاك»، المكون من 4 ممثلين يلعبون دور صانعي أفلام، وقد شارك الحضور بتأدية مشهد تمثيلي لأحد الأفلام المشهورة على المسرح ضمن أجواء من الضحك والمرح أبهجت الأطفال والعائلات معاً.

وينظم المركز ورش عمل للأطفال لتنمية مواهبهم وإبداعاتهم، مستوحاة من أجواء البندقية، إذ يمكنهم الاحتفاظ بالأشياء التي صنعوها تذكاراً. وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي: «مهرجان دبي للتسوق من أهم مهرجانات المنطقة، وقد لاحظنا ازدياداً ملحوظاً في نسبة السياح الخليجيين والأوروبيين، وإقبالاً لافتاً على عروض التسوق والتخفيضات، ما يؤكد أهمية المهرجان في دعم قطاع التجزئة ويعزز مكانة دبي وجهةً تلبي نطاقاً واسعاً من مختلف الأذواق والمتطلبات».