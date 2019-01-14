«استطلاعات الرأي» موضوع ورشة في «جمعة الماجد»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي أول من أمس ورشة عمل بعنوان: بناء الاستبيان واستطلاع الرأي، قدمها لؤي النخال أخصائي التميز التقني في بلدية دبي، وحضرها 36 متدرباً ومتدربة، من عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين.

وتهدف الورشة إلى نشر الوعي بأهمية استطلاعات الرأي التي باتت لا تخلو منها مؤسسة تسعى إلى تحسين خدماتها والتواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى الباحثين وطلاب الدراسات العليا الذين تشكل الاستبيانات بالنسبة لهم مصدراً مهمّاً للمعلومات التي لا توجد في الكتب والمراجع.

وقد بدأ النخال الورشة بالحديث عن أهمية الاستبيان واستطلاع الرأي، ومجالاته في الأبحاث التربوية والاجتماعية، وأهمية الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بمفردات الدراسة، التي تفيد في التعرف على توجهات وسلوكيات العينة المدروسة، للوصول إلى النتائج المهمة لتنفيذ البحث العلمي.