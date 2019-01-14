«أسبوع التصوير» في دبي «أقصر مسافة بيننا»

المصدر: دبي - البيان

بتعاون بين «جلف فوتو بلس» للتصوير الفوتوغرافي بدبي، وكل من الصندوق العربي للثقافة والفنون - آفاق، والسركال أفنيو وصندوق الأمير كلاوس ومؤسسة ماغنوم، يقام المعرض الرئيس لأسبوع التصوير 2019 بعنوان «أقصر مسافة بيننا.. قصص من البرنامج العربي للتصوير الوثائقي»، بإشراف القيّمة جيسيكا موراي، في «كونكريت» المبنى متعدد التخصصات في السركال أفنيو، في الفترة من 4 إلى 9 فبراير المقبل.

يضم المعرض أعمالاً مختارة لسبعة مصورين حاصلين على منح من البرنامج العربي للتصوير الوثائقي، حيث يقدم كل الدعم والإرشاد للمصورين من جميع أنحاء المنطقة العربية. ويمثل البرنامج العربي للتصوير الوثائقي أداة فعالة في رعاية وتشكيل التصوير الوثائقي في العالم العربي منذ عام 2014.

تتيح مشاريع التصوير الفوتوغرافي الوثائقي مشاهدة وتجربة القضايا التي تؤثر في المنطقة من دون الإضافات التي غالباً ما تحول القصص إلى إحصائيات وتكرار بصري. وإلى جانب معرض «أقصر مسافة بيننا: البرنامج العربي للتصوير الوثائقي» سيضمّ أسبوع التصوير حوارات فنيّة، ونسخة جديدة من «سلايد فيست» في الخامس من فبراير الذي يضم مشاركين سابقين من السنوات الأربع الماضية في البرنامج العربي للتصوير الوثائقي، ما يسمح للحضور بتجربة مجموعة واسعة من مشاريع التصوير الوثائقية من المنطقة العربية.