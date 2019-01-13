«إيسوب».. ابتكار يحاكي العمران بشارع «نيو بوند» اللندني

المصدر: إعداد: فاتن صبح

عملاً منه على تكريم المشهد العمراني والأثر المادي لمدينة باث البريطانية بانتشار أبنيتها ذات الطابع الدافىء المتموج بالألوان العسلية المنحوتة من حجارة المدينة، قرر المعماري جيمس بلامب ابتكار متجر «إيسوب» بواجهاته الحجرية وأحواضه المليئة بالحصى وطوابقه المزينة بأعمال وحكايات روالد دال على شارع «نيو بوند».

وفي حديث لهما حول المشروع المبتكر لمجلة «ديزين» قال جيمس راسل وهانا بلامب مؤسسا الاستديو: «تتمحور فكرة «إيسوب» على الدوام حول ابتكار متجر يتماهى ويتآلف مع الموقع، لكننا لم نشأ للتصميم أن يبدو أشبه بدرس في التاريخ، إذ تركز هدفنا على إبداع هادئ ومعاصر يحتضن روح المدينة. وقد انجذبنا إلى مفهوم الدور الأرضية والطوابق السفلية للأبنية، حيث يطغى الطابع العملي المفعم باللمسات الجمالية، والمتسم بتفاصيل مذهلة وتماه صادق مع الأثر المادي للعمران».

ومن هذا المنطلق، عاين المعماريون في رحلة بحثية استطلعت مساكن المدينة وطرقاتها ومتاحفها ومقالعها في مسعى لعكس المشاهد داخل جدران المتجر، فكانت البلاطات ذات الألوان الخافتة، التي انتشرت فوق الأرضيات تكمّلها الجدران والمناضد المطلية بالأبيض.

تصاميم

واستوحت التصاميم بشكل لافت من «رويال كريسينت» في باث، المنازل المتجاورة الكثيرة، والتي هي عبارة عن صف من المنازل المتقاربة الممتدة على شكل هلال جميل يميز المدينة، ويطبعها خاص منذ بنائه بين أعوام 1767 و1774، وقد حمل توقيع المعماري جون وود ذا يونغر.