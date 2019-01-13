فعاليات مشوّقة تزيّن مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

تستمر الدورة 24 لمهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بتوفير الكثير من عناصر البهجة والتشويق، وأفضل الصفقات والعروض الترويجية لسكان دبي وزوّارها على حد سواء، حيث تقدّم أكثر من 10 مراكز كبرى للتسوق في المدينة تجارب حافلة بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية للجميع طوال فترة المهرجان الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل.

كرنفال الزهور

ومن أفضل الوجهات التي يجدر استكشافها ابن بطوطة مول، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع برحلة فريدة عبر ردهاته الـ6 التي تمثل كلّ منها إقليماً سافر إليه الرحّالة الشهير ابن بطوطة.

وتستضيف ردهة الهند في المول مجدداً لعبة «أسفار ابن بطوطة»، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم في أيّ من المتاجر الموجودة فيه المشاركة في اللعبة من أجل فرصة الفوز باللعبة ذاتها. كما سيكون محبّو مسلسل الرسوم المتحركة «لوني تون» على موعد مع ثلاثة عروض حية كل يوم ستبهج فيها شخصية «تاز» الجمهور بالغناء والرقص في الفترة من 24 الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وتبدأ العروض المجانية كل يوم في الخامسة مساءً، مع عرضين إضافيين في 06:00 و7:30 مساءً على مسرح ردهة الصين. وفضلاً عن ذلك، يستضيف ابن بطوطة مول «كرنفال الزهور»، وهو عرضٌ متجول حافل بالزهور الجميلة زاهية الألوان سيتفاعل مع الجمهور من خلال عرض راقص على أنغام موسيقى ساحرة.

أما ميركاتو مول فيُقدّم عروض تسوق لا تُضاهى، وجوائز كبرى وأنشطة ترفيهية لا تُنسى كي يحوّل أماني زوّاره إلى حقيقة، حيث يمكن للزوّار حتى أمس الاستمتاع بأنغام إيطالية من فرقة عزف وتري رباعية تقدّم أداءها في أنحاء المول من 5:10 مساءً وحتى الساعة 8:30 مساءً.

واعتباراً من أمس يقدّم المول استعراضاً من تراث الكرنفالات الإيطالية عبر عرض أكروباتي مسرحي حافل بالألعاب البهلوانية والمسرحية مدته ثلاثون دقيقة، مرتان يومياً في الساعة 4:00 مساءً والساعة 6:00 مساءً.

كما يستضيف ميركاتو مول خلال فترة المهرجان الفرق المتجولة، من بينها عرض «تشاك كوميدي»، الذي يقوم فيه أربعة من منتجي الأفلام بتصوير من يرغب من الزوار في أماكن متفرقة من المول بعد ارتدائهم ملابس خاصة، وتجري هذه الفعالية مرتين يومياً في الساعة الخامسة والثامنة مساءً. وأخيراً، يمكن للزوّار الصغار الاستمتاع بممارسة الفنون والحرف اليدوية في نادي الأطفال يومياً من الساعة 5:45 مساءً وحتى 6:45 مساءً، حيث سيحصل كل طفل مشارك على صورة كاميرا فورية تذكارية للوقت الذي يقضيه في ميركاتو مول.

برنامج ترفيهي

لا مير، الوجهة الشاطئية ذات المستوى العالمي من مِراس، تقدّم برنامجاً ترفيهياً حافلاً للمقيمين والزائرين خلال مهرجان دبي للتسوق، يشمل عروضاً للألعاب النارية في التاسعة مساء كل خميس وجمعة، وعروضاً نارية على الشاطئ الجنوبي من «لا مير» أيام الخميس والجمعة والسبت بدءاً من الساعة 7:30 وحتى 9:30 مساءً، فضلاً عن عروض موسيقية جوالة كل ساعة بدءاً من الـ 6:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع. ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بأنغام ساحرة من منسق الموسيقى على الشاطئين الشمالي والجنوبي من الساعة 1:30 ظهراً وحتى 5:30 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى 5:30 مساءً في العطلات الأسبوعية.

كما سيستمتع هواة قرع الطبول الصغار بورشات تعليمية كل جمعة وسبت في الساعة 4 مساءً، و5 مساءً و 6 مساءً على الشاطئ الشمالي من «لا مير». أمّا الأطفال الذين يفضلون الفنون والحرف اليدوية فيمكنهم إطلاق العنان لإبداعاتهم من الساعة 5 مساءً وحتى 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً خلال العطلات الأسبوعية على الشاطئ الجنوبي من «لا مير» حتى 2 فبراير.

عروض مميزة

كما يقدّم مركزان للتسوّق تابعان لمجموعة ماجد الفطيم التي تشمل: سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة، عروضاً لموسيقى الجاز تؤديها فرقة «تيرا أماك»، بينما تؤدي فرقة الفتيات «دولز» مجموعة متنوعة من الأغاني والعروض المميزة في مركزي التسوق كليهما، كل يوم في الساعة 4:30،6:30، 7:30 و 9:30 مساءً ابتداء من 20 الجاري حتى 26 من الشهر نفسه في سيتي سنتر مردف، وكل يوم في الساعة 7،6، 8 و 9 مساءً ابتداء من 27 الجاري حتى 2 فبراير في سيتي سنتر ديرة.

ويقدم أيضاً مول الإمارات، تابع لمجموعة ماجد الفطيم، عرضاً مميزاً للأطفال خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث ستتاح لهم الفرصة للاستمتاع بتجربة تفاعلية مذهلة مع ماشا الطفلة المفعمة بالحيوية والدب الحنون في سلسلة من ورش العمل واللقاء والترحيب طوال اليوم بين الساعة 1:00 و10:00 مساءً في وسط غاليريا، إضافة إلى عرض حي لقصة ماشا والدب يومياً، وذلك في الفترة من 10 حتى 19 يناير الجاري.

وفي دبي فستيفال سيتي مول، يمكن للعائلات الاسترخاء على الواجهة المائية والاستمتاع بالعروض الترفيهية للفرق المتجولة خلال مهرجان دبي للتسوق، ومنها عرض رقصة فرس البحر، واستعراض أسماك البحر العميق والأخطبوطات وقناديل البحر الملونة والكائنات البحرية الحية، التي سترفّه عن المقيمين والزوار كل ساعتين.