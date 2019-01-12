مدونة تتحول إلى موقع ويب مستدام منخفض التقنية

المصدر: إعداد- نهى حوّا

ترفض مدونة «لو-تك ماغازين» افتراض أن لكل مشكلة حلاً تقنياً متطوراً، وقد أعادت بناء موقعها الإلكتروني ليعمل كلياً على الطاقة الشمسية، وخارج الإنترنت عند الحاجة.

وفي موقع «تري هاغر»، يتحدث القيمون على المدونة، كريس دي دكر وفريقه، عن المعرفة والتقنيات المنسية في تصميم مجتمع مستدام، مشككين بالاعتقاد الأعمى في التقدم التكنولوجي، ومشيرين باستمرار إلى أن طرقاً متطورة ليست دائماً للأفضل.

مزيد طاقة

وفي اقتران للأقوال بالأفعال، فقد حولوا مدونتهم للتو إلى نسخة منخفضة التقنية تعمل على الطاقة الشمسية.

ويقول كريس: إن من المشكلات التي يواجهها العالم اليوم هو استمرار الإنترنت بطلب المزيد من الطاقة مع مضاعفة حركة البيانات كل عامين. ويلاحظ أن مواقع الويب أصبحت أكثر كثافة من حيث استخدام الموارد، حيث متوسط صفحة الويب ازداد من نصف ميغابايت في 2010 إلى 107 ميغابايت اليوم. بهدف تقليص التخزين وأوقات التحميل كان يجري تحديد البيكسل للصور، التي أصبحت اليوم أكبر بعشر مرات. المدونة قلصت حجم الصفحة بمقدار 5 أضعاف، وأصبحت ثابتة بدلاً من أن تكون مستجيبة، أي إنها «موجودة دائماً ليس فقط زيارة أحدهم الصفحة؛ فمواقع الويب الثابتة تقوم على تخزين الملفات وتتطلب طاقة معالجة أقل».

تقنية

وبيبنما تكسب معظم المواقع المال من إعلانات غوغل رافعة حركة البيانات واستخدام الطاقة، فإن المدونة منخفضة التقنية تخلت عن ذلك.