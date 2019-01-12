مغني الرولنغ وود.. تشكيلي مولع بالرسوم الزيتية

المصدر: إعداد - عمر حرز الله

«وُلد في داخلي فنان من الطراز الخاص بالإبداع المرئي - التشكيلي»، تلك جملة عُرف بها مغني الرولنغ ستونز روني وود، أخيراً، قدراته وتوجهاته الخاصة إبداع لوحات فنية، إلى جانب مشواره الفني الغنائي، وأكد ذلك خلال حديثه أثناء وجوده في الاستوديو الخاص به شمالي لندن، وقد نقلت عنه محطة «سي إن إن» قوله إنه لا يوجد شيء يستمتع به اليوم أكثر من الرسم بالزيت.

ورغم اعتباره عضواً رئيساً بفرقة "رولينغ ستونز"، فإن روني (71 عاماً)، كان يثير الانتباه بفنه البصري لفترة أطول مما لديه مع موسيقاه. وتم عرض لوحاته حول العالم، واليوم تغري جدران مسرح لندن الملكي، دروري لين، واهتم بعض المشاهير على اقتناء بعض لوحاته.