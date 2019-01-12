راحت فاتح خان يطرب زوار القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ينحدر مغني القوالي راحت فاتح علي خان، من عائلة موسيقيين تقليديين،في إقليم البنجاب الباكستاني، فوالده هو فاروق فتح علي خان، عازف ومغني قوالي (وهو نوع من الأداء الموسيقي والغنائي الصوفي)، تدرب راحت على يد عمه نصرت فتح علي خان، حيث تعلم الموسيقى الكلاسيكية والقوالي، وكان أول أداء له عندما كان في سن العاشرة، حينها غنى مع عمه نصرت.

مساء أمس، كان زوار القرية العالمية في دبي، على موعد مع الأسطورة راحت فاتح علي خان، الذي أطل على المسرح الرئيس في القرية، وسط إقبال جماهيري كبير، جلهم من محبيه في الجاليات الآسيوية التي تعيش على أرض الدولة، حيث قدم راحت خلال الحفل، تشكيلة واسعة من أغنياته المشهورة، التي أطرب بها محبيه الذين صفقوا له طويلاً، ولم يتوقفوا طوال الحفل عن ترديد اسمه، مطالبين إياه بتقديم المزيد من أغنياته.

رقم قياسي

من ناحية أخرى، تجذب القرية العالمية الآلاف من الزوار، على مدار أيام الأسبوع، وترتفع وتيرة الإقبال خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتخطى عدد ضيوف القرية حاجز 100 ألف شخص، وكانت القرية العالمية قد حققت أخيراً، رقماً قياسياً جديداً باستقبالها 3 ملايين زائر خلال شهرين فقط من بداية الموسم الحالي، الأمر الذي يشير إلى أنها أصبحت واحداً من أكثر الأماكن شعبية على مستوى العالم، ويزورها سنوياً خلال الفترة من أكتوبر وحتى أبريل أكثر من 6 ملايين شخص خلال الموسم الواحد، في وقت تتعدد فيه أغراض الزيارة، لتتراوح بين الاستمتاع بالرحلات المائيّة الممتعة، وتناول المأكولات الشهية، والاستمتاع بأمسيات الترفيه الثقافية، أو لغرض تسوّق المنتجات.

وتوفر القرية العالمية بين جنباتها، منتجات من 65 دولة تعرض داخل 37 جناحاً، ففي الوقت الذي يجد فيه الزائر العسل من اليمن، والسجاد الفاخر من إيران وأفغانستان، يمكنه الحصول على القدور الخشبية من أفريقيا، وزيت الأرجان من المغرب، والقلادات المنقوش عليها من إسبانيا، والفواكه المجففة من تايلاند، فيما سيجد في جناح الهند، الذي يعد أكبر الأجنحة ويضم أكثر من 300 محل، أقمشة القطن والحرير والشيفون بكل الألوان. يتنافس كل جناح من أجنحة القرية العالمية في تقديم أجود المنتجات والعروض الفلكلورية الغنائية وينقل زواره إلى أجواء بلده من خلال الأصوات والروائح وغيرها، ولا يتشابه أي جناحين في القرية، ما يمنح الزوار مغامرة عالمية شيقة بحق، فيما تقدم القرية العالمية هذا الموسم مجموعة من الأكشاك الفريدة والمميزة والتي سوف يتم استضافتها أول مرة.