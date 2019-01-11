22 فرقة أداء جوالة في دبي مول

المصدر: دبي - البيان

22 فرقة أداء عالمية جوالة تقدم عددا من العروض البصرية الحية، في «مهرجان الشارع» بدورته الأولى التي ينظمها «دبي مول» خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام، مستضيفاً نخبة من المبدعين الذين يقدمون أعمالا تعرف بثقافات العالم بجانب ألوان المتعة والإدهاش، وذلك ضمن إطار الدورة الأولى من الذي يقام بالتعاون مع «دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي». وتتضمن هذه الفعالية على مدار 10 أيام "من 10 - 19 الجاري"، عروضاً ترفيهية ممتعة ومتواصلة تناسب جميع أفراد العائلة.

ويشارك في هذه الفعالية فنانون من جميع أنحاء العالم بما فيها فرنسا، وإيطاليا، وأستراليا، والمملكة المتحدة، وكندا؛ وتؤدي هذه الفرق أكثر من 500 عرض حي داخل المول أو في ممشى الواجهة البحرية. وتتنوع عروضها بين الرقص والسيرك والفن والكوميديا والمسرح ليتحول معها المستحيل إلى واقع.

ومن بين العروض الاستثنائية التي تشملها الفعالية:

سربرايز إيفكت «Surprise Effect: تؤدي هذه الفرقة الفرنسية عروض رقص «بريك دانس» و«هيب هوب»، ويتمتع كل واحد من أفرادها بأسلوبه الخاص في الرقص ليقدموا معاً عرضاً يمتزج فيه المسرح، والألعاب البهلوانية، والكوميديا. ويقام هذا العرض في ممشى الواجهة البحرية.

«سترينج فروت» Strange Fruit: يقدم فنانو شركة العروض الفنية القادمة من مدينة ملبورن الأسترالية عرضاً يتحدى الجاذبية، حيث يطفون في الهواء باستخدام معداتهم الخاصة، ويقام العرض في ممشى الواجهة البحرية.

ثيكر فون زيارنو: تقدم هذه الفنانة البهلوانية الأسترالية عروضاً هوائية تحبس الأنفاس، ومنها التوازن على أرجوحة ثابتة والتدلي بأشرطة حريرية.