«هلا بالصين»..«حرير وخزف» وحوار عبر الثقافات

المصدر: دبي - البيان

تستضيف مبادرة «هلا بالصين» التي تنظمها كل من مِراس وشركة «دبي القابضة»، معرض «الحرير والشاي والخزف: حوار عبر الثقافات في طريق الحرير» وذلك ضمن الأنشطة التي تستمر لمدة عام بهدف تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين دبي والصين.

يستمر المعرض لغاية 15الجاري ويسعى إلى اصطحاب الزوار في جولة رائعة على طول طريق الحرير القديم، حيث يعرض أكثر من 100 قطعة فنية تظهر المهارة الحرفية والخيال الجريء والإبداعات اليدوية للفنانين في مقاطعة تشيجيانغ الصينية، ويشمل ذلك الملابس والأزياء الحريرية وأدوات الشاي والأدوات المستخدمة في احتفالات الشاي الصينية التقليدية، بالإضافة إلى قطع خزف السيلادون الرائعة.

وقد تم تنظيم المعرض المستمر ستة أسابيع بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة لمقاطعة تشيجيانغ، وبدعم من حكومة الشعب في لونغتشيوان بمقاطعة تشيجيانغ، ومتحف الصين الوطني للحرير، ومتحف الصين الوطني للشاي. وتعد مقاطعة تشيجيانغ مركزاً ثقافياً للصين ومهداً لتراث خزف السيلادون الأخضر العريق.