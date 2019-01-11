ناشئة الشارقة في ضيافة مهرجان المسرح العربي بالقاهرة

المصدر: الشارقة - البيان

يشارك وفد من منتسبي ناشئة الشارقة في مهرجان المسرح العربي، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ 11 في العاصمة المصرية القاهرة، وتنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

وتتجسد مشاركة الناشئة في المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 16 الجاري، في حضور البرنامج التدريبي المُعد من أجلهم ضمن فعاليات المهرجان، الذي يحمل عنوان «حضور الجسد.. بين استخدام الحركة ومواجهة الجمهور»، وتقدمه الممثلة والمخرجة المسرحية نورا أمين، والمدربة المساعدة حنان عقل، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، ما يتيح للناشئة فرصة الاحتكاك بأصحاب الخبرات الفنية من مختلف دول العالم العربي.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبدالله: «شراكتنا مع ناشئة الشارقة نابعة من ثقتنا بأن إعداد كوادر شبابية ضمن هذه المؤسسات الطموحة سيكون رافداً مهماً لمسرحنا المحلي والعربي، وعلى مدار سنوات حققت شراكتنا مع ناشئة الشارقة العديد من النتائج الإيجابية، تتمثل في مجموعة من الشباب الذين استطاعوا الانخراط في المشهد المسرحي الإماراتي بشكل كبير، ومنهم عناصر فاعلة ومؤثرة في الفرق المسرحية الإماراتية عبر مشاركتهم في عروض مهمة، وهذه دلالات تدعو إلى الفخر». وأضاف: «لا شك أن مشاركة الناشئة معنا في مهرجانات عربية بهذه الضخامة تُعد مصدراً معرفياً لهم، واحتكاكاً مهماً مع نخبة من نجوم الفن المسرحي في العالم العربي، إضافة إلى أن الهيئة بالتعاون مع ناشئة الشارقة توفر لهم فرصاً تدريبية خاصة تُعقد لهم ضمن مهرجان المسرح العربي، بما يسهم في إعداد جيل متسلح بالمعرفة والخبرة التي تمكنه من مواصلة عمله المسرحي».

وأشارت فاطمة محمد مشربك، مدير ناشئة الشارقة بالوكالة، إلى حرص ناشئة الشارقة على مشاركة أبنائها في المهرجانات والمحافل على الصعيدين العربي والدولي بالشكل الذي من شأنه صقل مهاراتهم، والاطلاع على التجارب المتنوعة والممارسات الحديثة في شتى المجالات.