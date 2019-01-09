سحوبات الذهب تحظى بشعبية كبيرة بين المتسوّقين

المصدر: دبي- البيان

شهدت عروض مهرجان دبي للتسوق، التي تنظمها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، استجابة هائلة خلال الأيام العشرة الأولى من فعاليات المهرجان في دورته بهذا العام، حيث فاجأت السحوبات اليومية 40 شخصاً من متسوقي المجوهرات الذهبية والماسية، بربحهم 10 كلغ من الذهب، إضافة إلى سيارة «بي ام دبليو» «BMW»، فارهة ربحها أحد متسوقي الألماس.

وفي هذا السياق، قال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: أهنئ جميع الفائزين وأتمنى الفوز لجميع متسوقي المجوهرات. لقد أظهر مشترو المجوهرات الكثير من الحماس في هذا الموسم من المهرجان، وحتى الآن كانت المشاركة في عروض دبي للتسوق لهذا العام ممتازة.

وأضاف توحيد عبدالله: لقد منحت عروضنا الترويجية الحصرية فوائد إضافية للمتسوقين، كما قدمت الزخم المناسب لقطاع التجزئة في مهرجان دبي للتسوق.. وهي خلال هذا الموسم أضخم وأكبر من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن يستفيد الكثير من العملاء المحليين والدوليين من هذا العرض الفريد. لقد تلقى العملاء العرض الترويجي بشكل جيد حتى الآن، وأتوقع أن يستمر الاهتمام بالعرض الترويجي.

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ومن المقرر أن يستمر السحب اليومي لعملاء الذهب حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق، حيث هناك 22 كغم من الذهب رصدت للربح، بالإضافة إلى 6 أجهزة تلفاز ذكية من سامسونج 65 بوصة، كما سيتم ربح العديد من السبائك الذهبية التي يبلغ وزنها 100 غرام خلال الأسبوع الموسع من مهرجان دبي للتسوق.

وستشهد أربعة سحوبات في نهاية الأسبوع أيضاً، فوز 4 عملاء محظوظين بسيارات BMW فارهة. فعند إنفاق الشخص 500 درهم، سيحصل على قسيمة سحب واحدة لفرصة الفوز بالعديد من الجوائز.

وهناك جوائز ذهبية يومية من 7 يناير 2019 وفائز واحد بالجائز الكبرى: 1 كيلوغرام من الذهب يوم 2 فبراير 2019. وفي الأسبوع الأخير سيتم منح 6 أجهزة تلفاز سامسونج ذكية.

وسيحظى 6 فائزين بفرصة الفوز بسبائك ذهبية، من 27 يناير إلى 1 فبراير 2019. ويمكن للمتسوقين الفوز بـ4 سيارات BMW فارهة، سيارة واحدة أسبوعياً، عند إنفاق 500 درهم إمارتي على جميع المجوهرات الماسية من أي من المتاجر المشاركة. وتقام السحوبات الأسبوعية من 12 يناير حتى فبراير 2019.

وبمقدور الراغبين في مزيد من المعلومات حول قائمة المتاجر المشاركة، وتواريخ ومواقع السحوبات، زيارة الرابط http:/‏‏‏/‏‏‏dubaicityofgold.com.

«دبي للذهب والمجوهرات»

تضم مجموعة «دبي للذهب والمجوهرات» 600 عضو يمثلون تجار الذهب والعاملين بالصياغة أو بيع الجملة أو التجزئة بالإمارة. وتشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من اقتصادية دبي لدعم الدورة الأولى لمهرجان دبي للتسوق في 1996. والتزمت بالحفاظ على مركز دبي بصفتها «مدينة الذهب» و«وجهة العالم للمجوهرات».