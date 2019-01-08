أول فندق يستمد طاقته من بطارية

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

أصبح فندق إسكتلندي في بريطانيا هو الأول من نوعه الذي يستمد طاقته من بطارية. فقد استطاع فندق بريمير ان في أدنبره أن يستخدم بطارية تزن خمسة أطنان يتم شحنها من الشبكة الوطنية للكهرباء في وقت انخفاض السعر (خارج أوقات الذروة) ليمد 200 غرفة بالطاقة اللازمة لها لمدة بضع ساعات يومياً.

والمتوقع أن تخفّض تلك التقنية تكلفة الاستهلاك الكهربي للفندق بمقدار 20 ألف استرليني سنوياً، وتقلل من تلوث البيئة والانبعاث الكربوني.وتستطيع بطارية من الليثيوم أن توفر الطاقة اللازمة للوفاء بحاجة الفندق من الطاقة، بما في ذلك المطاعم والغرف مدة ثلاث ساعات متواصلة. وقالت شركة وايتبريد صاحبة الفندق إن تجريب هذه البطارية سيساعدها على الالتزام بتخفيض الانبعاث الكربوني إلى النصف.