معرض فني وبيت متنقّل داخل حافلة

المصدر: إعداد - عمر حرز الله

يقوم شيلبي وتايلر كريجيل وابنتهما الصغيرة برحلتهما على مدار العام بحافلة مدرسية صغيرة محولة، وهي تعد بمثابة بيتهم ومعرضهم الفني أثناء قيام الأسرة بجولة في أرجاء الولايات المتحدة.

ويفيد موقع «تري هاغر» أن العائلة تتنقل خلال جولتها من معرض فني إلى آخر، وتبيع اللوحات الفنية التي يرسمها الأب شيلبي.

ومنزل الزوجين الأخضر ومعرضهما الفني هو حافلة من طراز فورد عام 1994 مع واجهة أمامية، وقد وقع الاختيار عليها لأن حجمها الصغير يساعد على قيادتها بسهولة والوقوف بها في أي مكان.

ويسهل تصليح الحافلة في حال تعرضها لأي أعطال، مقارنةً بالحافلات الأكبر حجماً. وقد تم تعديل داخلها لتسهل تهويتها جيداً. هناك سرير كبير في الخلف، وتوجد منصة لتخزين الأشياء كما توجد بوابة لسلامة الأطفال، إضافة إلى خزانة الملفات المعدنية التي تستعمل لتخزين الملابس. أما رف الكتب الموجود فوق السرير فهو مجرد قطعة من الخشب تم تركيبها على الحواف العلوية الموجودة في الحافلة.