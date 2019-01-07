«ذا أوتلت فيليدج».. تجربة تسوّق لا تضاهى لزوّار دبي

المصدر: دبي - البيان

تتنوع خيارات زوار دبي وتتعدد اختياراتهم، فأنّى توجهوا وجدوا غايتهم مهما كانت، تسوقاً أو ترفيهاً أو استجماماً، بهذا توجهت «ذا أوتلت فيليدج» برسالتها لزوار الإمارة للاستمتاع بعروض لا تضاهى على أرقى العلامات التجارية، والاستفادة من أفضل عروض التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق في دورته الحالية، فضلاً عن إمكانية حضور عروض الأزياء الاحترافية، والمشاركة في مسابقات رائعة، مع عروض وورش عمل وأنشطة مليئة بالمرح والفائدة للأطفال.

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تعد وجهة «ذا أوتلت فيليدج» الداخلية للتسوق والترفيه من «مِراس» المكان المثالي لاختيار أحدث منتجات الأزياء وصيحات الموضة خلال مهرجان دبي للتسوق، فهناك أكثر من 90 متجراً تحت سقف واحد يقدم أفضل قيمة مقابل ما ينفقه المتسوقون على ملابس الأطفال، والإكسسوارات وغيرها من المنتجات.

مفهوم جديد

وإضافة إلى الصفقات والعروض الرائعة، تدعوا «ذا أوتلت فيليدج» زوار «دانة الدنيا» لاختبار مفهوم (Fashion Comes Alive) التفاعلي الجديد الذي يتيح الالتقاء باستشاري أزياء شهير، والحصول على نصائح مباشرة حول كيفية الاستفادة أكثر من الملابس للحصول على إطلالة أكثر أناقة. كما سيكون خبراء التجميل على استعداد لإثراء مظهر الزوار مجاناً، وبعدها يمكنكهم زيارة كشك الصور للحصول على صورة فورية. وأما محبو المرح، فيمكنهم زيارة رسام كاريكاتير الأزياء للحصول على صورة كاريكاتورية لمظهرهم النهائي.

وفي «هيز ستايل بود»، يمكن للرجال تجريب أكثر من 30 مظهراً من متاجر الوجهة من خلال تقنية التخطيط ثلاثي الأبعاد للجسم، وتقنية الواقع المعزز للعثور على أفضل زي يناسبهم.

يذكر أنه عند المشاركة في فعالية (Fashion Comes Alive) وزيارة كشك الصور، سيستمتع عشاق الموضة بالمشاركة في المسابقة الحصرية، التي توفر فرصة الفوز بجلسة خاصة لمدة 4 ساعات مع خبيرة الأناقة أشلينج كيلتي، وباستخدام الرمز الذي يتم إرساله بالبريد الإلكتروني، سيحصل الزوار كذلك على فرصة الفوز بجوائز مختلفة في علب هدايا موجودة في الوجهة.

ومن المقرر أيضاً إقامة عدد من عروض الأزياء والمسابقات لإمتاع زوار الوجهة، في حين يمكن للأطفال استكشاف مهاراتهم الإبداعية في تصميم الإكسسوارات المميزة في ورش عمل مخصصة.