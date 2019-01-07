تلفزيون دبي ينقل حفل جوائز «غولدن غلوب» حصرياً

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة ممثلاً بقناة «دبي ون»، افتتاح موسم الجوائز العالمية، بتغطيته الحصرية والمباشرة لحفل جوائز «غولدن غلوب 2019» الـ76 (The 76th Annual Golden Globe® Awards)، الذي تنظمه رابطة «هوليوود» للصحافة الأجنبية؛ لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية لعام 2018، والذي يعتبر واحداً من أهم الجوائز في مجال السينما والتلفزيون.

تغطية وبث

وأكدت سارة أحمد الجرمن، مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، حرص القناة على تقديم أهم الفعاليات والأحداث السينمائية والفنية العربية والعالمية، خاصةً أنها تمتلك الحقوق الحصرية، حيث سيتابع الجمهور أولاً، تغطية وبث حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب 2019» الـ76، اليوم بحضور نجوم الفن السابع، إضافةً إلى التغطية الحصرية والمباشرة لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (Screen Actors Guild Awards 25RD Annual (SAG))، في نسختها الـ25 على الهواء مباشرة يوم 28 يناير الجاري، فيما ستختتم القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام مواكبتها وتغطيتها الحصرية لموسم الجوائز العالمية بحفل توزيع جوائز (BAFTAS) من لندن يوم 10 فبراير المقبل، وحفل توزيع جوائز «الأوسكار» أواخر فبراير المقبل.

فيما سيتابع جمهور «دبي ون»، حفل توزيع «جوائز غولدن غلوب 2019» الـ76 على الهواء مباشرة، صباح اليوم ابتداءً من الساعة 05:00 فجراً بتوقيت الإمارات (1:00 صباحاً بتوقيت «غرينتش»)، على أن تتم إعادة بث الحفل على القناة، مساءً الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، وستكون الإعادة الثانية مساء الجمعة 11 يناير الجاري الساعة 17:30 بتوقيت الإمارات، كما ستتم إعادة بث الحفل مترجماً إلى اللغة العربية على شاشة تلفزيون دبي مساء اليوم الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، ومساء الجمعة 11 يناير الجاري الساعة 15:30 بتوقيت الإمارات.

وسائل مبتكرة

من جهة أخرى، ستقوم إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، بمواكبة حفل توزيع الجوائز عبر تغطية رقمية تجعل المتابع في قلب الحدث من خلال الخدمات الرقمية التي ستتابع لحظة بلحظة وقائع الحفل الذي سيتابعه الملايين حول العالم، حيث ستقوم حسابات المؤسسة على المواقع الاجتماعية بتغطية هذا الحدث بطرق ووسائل مبتكرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص الذي أطلقته مؤسسة دبي للإعلام من خلال الرابط الإلكتروني (http:/‏‏‏/‏‏‏www.dmi.ae/‏‏‏Dubai1awardseason/‏‏‏)، الذي يتيح للجمهور الاطلاع على كافة تفاصيل الجوائز العالمية التي ستقوم القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام بتغطيتها على صعيد التلفزيون والسينما، إلى جانب التوريدات الحية عبر الوسم (#Dubai1AwardSeason)، والوسم (#Dubai1GoldenGlobes)، وحسابات المؤسسة وقناة «دبي ون» على شبكات التواصل الاجتماعي (@DubaiOneTV).