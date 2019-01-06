«122» بدور العرض المحلية والخليجية 10 الجاري

المصدر: دبي- البيان

تستقبل دور العرض السينمائية في الإمارات والخليج فيلم الإثارة والتشويق العربي 122 للمخرج ياسر الياسري، يوم 10 الجاري، بمختلف قاعات العرض ثنائية الأبعاد والمتخصصة لتقنية 4DX و MX4D.

ويأتي عرض فيلم 122، بعدما بدأ عرضه الرسمي في جمهورية مصر العربية، محققاً نجاحاً وردود فعل إيجابية من النقاد والمتابعين السينمائيين والإعلاميين، متخطياً بعد ثلاثة أيام عرض 3 ملايين جنيه مصري. ويحمل 122 الكثير من المفاجآت المشوقة خاصة أنه الأول في تاريخ السينما المصرية بتكنولوجيا 4D، وجهّز للإثارة والإبهار متضمناً عناصر المفاجأة المتعددة.

وتدور أحداث فيلم 122 في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدآ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهما.