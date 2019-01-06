210 طلبة يشاركون بدورة نادي الإمارات العلمي

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد المشاركين في الدورة الشتوية الموسمية (من 16 ديسمبر الماضي إلى 10 يناير الجاري)، التي ينظمها نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، 210 طالب وطالبة، حيث تنقسم الدورة إلى أسبوعين للطلاب ومثلهما للطالبات، ولمدة 3 ساعات يومياً بالفترة المسائية من 05:00 إلى 08:00، من الأحد إلى الخميس في الأقسام التالية: (الكهرباء، والإلكترونيات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوت، والعالم الصغير، والنجارة والأعمال اليدوية).

وتتميز الدورة بحماس المشاركين والمنافسة على إنتاج وابتكار مشاريع علمية بالأقسام المختلفة بالنادي، فيما يعمل النادي على توفير البيئة المناسبة لاحتضان الأفكار والمواهب لدى الطلاب، ومواصلة رعايتها بعد الدورات الموسمية للنادي وتدريب وتأهيل تلك المواهب ومشاركتها في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والعالمية لدعم الخبرات الموجودة عند الطلاب ومحاكاتها المستويات العالمية.