«هاربين للجليد والثلج».. سحر النحت والألوان

المصدر: آيه بي إيه

أعمال فنية جذابة، قاسمها المشترك مكعبات ثلجية وجليدية، ألهمت ثلة من الفنانين المحترفين، الذين قاموا، خلال مشاركتهم في مهرجان هاربين لنحت الثلج والجليد الدولي، في الصين، بتقديم نماذج منحوته من الثلج لعدد من المعالم السياحية المشهورة عالمياً التي تم تزيينها بإضاءة خاصة تعكس جمالياتها، ويبدو أن برج خليفة في دبي قد شكل مصدر إلهام لمجموعة الفنانين، الذين قاموا ببناء منحوتة مستوحاة من تصميم البرج الذي يعد الأطول عالمياً.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن مجموعة الفنانين المشاركين في المهرجان الذي يقام سنوياً في الصين، قد استخدموا نحو 120 ألف متر مكعب من الجليد و111 ألف متر مكعب من الثلج، لبناء ما أطلق عليه «عالم هاربين للجليد والثلج». يذكر أن المهرجان السنوي يستمر مدة ثلاثة أشهر، ويلقى إقبالاً جماهيرياً واسعاً.