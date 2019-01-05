رابح صقر: شكراً دبي أسعدت الملايين

المصدر: دبي ــ شيرين فاروق

شهد الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان السعودي رابح صقر، مساء أمس، على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، إقبالاً جماهيرياً كثيفاً، خاصة من زوار القرية القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم الفنان رابح مجموعة من أجمل أغنياته، إلى جانب جملة من أغنيات ألبومه الجديد «رابح صقر 2019»، والذي طرحه أخيراً، وتقدم صقر خلال الحفل بالشكر إلى دبي التي قال إنها أسعدت الملايين.

شكر

وخلال افتتاحه للحفل، أشاد الفنان السعودي، بالحضور الغفير من جمهور القرية العالمية الذين كانوا في انتظاره لساعات، أمام المسرح وهم يرددون اسمه، حيث عبر صقر عن سعادته بالمشاركة في فعاليات القرية العالمية لهذا الموسم. في المقابل، عبر الجمهور عن سعادته بالفنان رابح صقر، من خلال رفعهم لعدد كبير من صور الفنان الذي رددوا معه أغنياته التي قدمها بمصاحبة الفرقة الموسيقية التي عزفت أجمل الألحان الخليجية، التي لاقت استحسان الجمهور الذين تخطى عددهم الآلاف أمام المسرح.

أطباق

من ناحية أخرى، يجذب شارع الأكشاك في القرية العالمية، الذي يضم مأكولات من أكثر من 17 دولة مختلفة، منها المأكولات التايلندية والكباب البوسني الشهير، والبطاطا التركية، والبيتزا الإيطالية، بالإضافة إلى المشروبات الباردة والساخنة المتنوعة زوار القرية من الشباب والأطفال، في حين يمكن للجمهور من محبي المأكولات الباكستانية الأصيلة زيارة مطعم «الحاج بندو خان»، الذي يقدم أطباقًا شهيرة مثل البرياني و«بهاري بهوتي»، في منطقة المطاعم المطلة على البحيرة، وسط القرية، كما يمكن لمحبي المأكولات البحرية تجربة الكشك العائم «تيركش إينيرجي»، ضمن السوق العائم الذي يشارك للمرة الأولى في فعاليات القرية، إلى جانب المأكولات اليابانية التي حظيت هي الأخرى بإقبال جماهيري كبير.