لوحات يابانية من الشوكولاتة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

غالباً ما يوجه معظم الآباء لأطفالهم إلى عدم اللهو أثناء الطعام، ويبدو أن الفنانة اليابانية نوريكو أي تخالف هذا الرأي، بعد نجاحها في تحويل الشوكولاتة الذائبة، إلى لوحات مذهلة، وفقاً لما أورده موقع «أوديتي سيتي»، الذي أشار إلى أن الفنانة اليابانية الموهوبة تحظى بالكثير من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لقدرتها على تحويل الأطباق إلى أعمال فنية شهية من خلال رسمها بالشوكولاتة المذابة.

واللافت أن نوريكو تستخدم أصابعها وبعض أدوات المطبخ الأساسية فقط في إنتاج لوحاتها، كما يمكنها رسم أي شكل بدءاً من مشاهير اليابان والشخصيات الكرتونية الشعبية، وليس انتهاء بالأشكال الهندسية المجردة وبطاقات الزفاف. وفي مقاطع الفيديو التي تنشرها على حساباتها في إنستغرام ويوتيوب، غالباً ما تقوم نوريكو بتنظيف قماش الرسم غير العادي، عدة مرات بعد إنشاء بعض اللوحات الاستثنائية من الشوكولاتة لتبدأ من جديد.