«فنون وأضواء» تنثر عبق جمال دبي

المصدر: دبي - البيان

في خطوة تضفي مزيداً من الجمال على ملامح دبي وفي جنباتها، وتعكس ما تشهده الإمارة من تطوّر لافت في كافة المجالات، وما تقدمه من خدمات ترفيهية لجميع زوارها وسكانها، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن نيتها الكشف يوم الأحد المقبل، النقاب عن النصب الفنّي «فنون وأضواء دبي»، المذهل، والذي يجمع بين عناصر الحركة والضوء، وذلك في حديقة «برج بارك بلازا»، حيث تستمر عروض النصب الفني حتى 13 فبراير المقبل.

وتشكل عروض «فنون وأضواء دبي»، التي تقام ضمن الدورة الـ 24 لمهرجان دبي للتسوّق، بيئة ديناميكية تتكون من مرايا عملاقة تم تركيبها بدقّة وابتكار، بحيث يغمر هذا النصب الفني ساحة حديقة برج خليفة في وسط مدينة دبي بإسقاطات ضوئية ساحرة.

ويتضمن النصب 6 تماثيل ديناميكية تم إنشاؤها من خلال مرايا دوّارة وباستخدام مواقع استراتيجية للإضاءة، حيث ستتناغم مع المشهد المحيط بدءاً بساحة حديقة البرج، وانتهاءً بوظيفتها كقاعدة ينعكس عليها مشهد برج خليفة.

وتقدّم «دبي للسياحة» هذا العمل الفني، الذي وضع مخططاته المصمّم المقيم في دبي، جون جوسيفاكيس، بالتعاون مع مصمم الإضاءة جورج تيلوس الذي يعمل في فرانكفورت وأثينا، حيث يُعدّ «فنون وأضواء دبي» العمل الأول في سلسلة من الأعمال الفنية الجديدة، التي ستضفي على دبي مزيداً من الجمال خلال العام الجاري.