رابح صقر يطل على زوار القرية العالمية الليلة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

يحيي الفنان السعودي رابح صقر، مساء اليوم، حفلاً غنائياً ضخماً في القرية العالمية بدبي، حيث سيتغنى في الهواء الطلق على المسرح الرئيس للقرية، وذلك ضمن سلسلة حفلات غنائية، تنظمها القرية العالمية بالتعاون مع شركة روتانا، ويتوقع أن يقدم رابح صقر خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغنياته، من بينها أعماله الأخيرة التي طرحها أخيراً، في ألبومه الجديد تحت عنوان «رابح صقر 2019»، وتضمن 8 أغنيات وهي: «منهو غيرك، وفرصة عمر، وقلته، وهقوتك فيني، وكافي كبر، والصمت، وعجزت، وعلى كيفك».

ويمكن للجمهور الاستمتاع بكل الحفلات الغنائية المقامة في القرية العالمية، ضمن تذكرة الدخول دون تحمل أي تكاليف إضافية. من جانب آخر، تشهد مسارح الأجنحة المشاركة هذا العام في القرية العالمية، تقديم عروض فنية على مدار اليوم، بدءاً من الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، حيث تقدم هذه العروض جانباً من الفنون التراثية الشعبية لكل دولة، عبر الفرق الفنية التي تشارك بعضها للمرة الأولى في القرية العالمية وتحظى بإقبال كبير من كل الجنسيات للتعرف على فنون العالم عبر بوابة القرية العالمية.

ويزخر الموسم 23 للقرية العالمية، بتجربة ترفيهية جديدة كلياً مع العروض على المسرح الرئيس في القرية العالمية يومياً، حيث يتم تقديم مجموعة من القصص التقليدية بأسلوب احتفالي باستخدام أحدث تقنيات الصوت والضوء والمؤثرات الخاصة.

عروض غلوبو

وفي السياق ذاته، تقدم القرية العالمية على مسرحها عرض «غلوبو» المحبب للأطفال، حيث يجتمع مع غلوبو ومجموعته أثناء سفرهم إلى السيرك لزيارة جد بيو وفريقه الكبير من الفنانين المحترفين، ويشارك المجموعة بالغناء أثناء قيامهم بحل مسألة معقدة بمساعدة من السيد إدواردو الفيل، ليوبولد الأسد وكليتشكو الكنغر.

أما عرض «بوكس كار كابرز»، فيقدم الإثارة بأسلوب فكاهي، حيث تقوم العصابة المنحوسة وزعيمها الشجاع «قائد المحطة» في تحضيراتهم لتجهيز محطة القطار الجديدة للافتتاح الكبير الذي ستقوم به السيدة بوش، وهو عرض كوميدي مرح يحمل الابتسامة إلى وجوه ضيوف القرية العالمية مع المشاهد الفكاهية والأداء المضحك المليء بالسقطات والدلاء المتطايرة والحقائب المتطايرة والفوضى الهزلية في الرحلة الجنونية على متن قطار لا يتوقف.

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لا يتوقف الإبهار في القرية العالمية مع عرض «العناصر الأربعة» البصري الذي تدور أحداثه في عالم مستقبلي، حيث يعمل الناس بلا هوادة لحماية العناصر الأربعة من قوة مظلمة. يتم تمثيل التراب والنار والهواء والماء بأسلوب مدهش، حيث تأخذ القصة المُشاهد في رحلة ملحمية مع الرؤية البانورامية للعناصر الأربعة.