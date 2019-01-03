نادي الإمارات العلمي يشارك في «العربية للروبوت»

المصدر: دبي ـ البيان

يستعد نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم بدبي، للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة للروبوت، في دورتها الـ 12، والتي ستنطلق 8 الجاري، ويشارك النادي العلمي في هذه البطولة من أقوى المسابقات التي تقام في المنطقة العربية في مجال الروبوت منذ 2008، بفريقين من الطلاب والطالبات من إجمالي 152 فريقاً من المرحلة العمرية 9 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية.

وتعد هذه البطولة، ملتقى للعقول المميزة من شباب الوطن العربي، وتمثّل الفرق المشاركة كافة الدول العربية، بهدف تشجيع المشاركين على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضيات والعلوم والهندسة. حيث يضم هذا الملتقى 7 مسابقات للروبوت تغطي أعماراً مختلفة للمشاركين، وبتقنيات تكنولوجية مختلفة.