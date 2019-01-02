«برج خليفة» يروي قصة الإمارات بعروض الليزر

المصدر: دبي - البيان

بعد ليلة مذهلة أبهرت العالم أجمع، لعب فيها «برج خليفة» الأطول في العالم، دور البطولة، تابعت فيها عيون الملايين حول العالم ما قدمته «إعمار» من تشكيلات وعروض نارية مبهرة، إيذاناً بدخول العام الجديد 2019، رافقها عرض خاص لـ«أمنيات» سكان العالم، على أكبر واجهة (LED) على وجه الأرض، يستمر البرج العالمي في إبهاره لسكان المعمورة بعروض الليزر والأضواء المذهلة، التي تتزامن مع عروض نافورة دبي، ما يمكّن زوار «دار الحي» من الحصول على تجربة استثنائية، خلال أهم المواسم السياحية في المدينة.

«الوقت والتطوير»

الابتكار في صناعة الفرح والترفيه، سمة لا تفارق اسم دبي التي تعودت احتضان زوارها، ودعوتهم إلى عيش تجارب ترفيهية مثالية، وليالٍ من العمر، ولأجل ذلك تستمر شركة إعمار وحتى 5 يناير الجاري، في تقديم نسخ مختصرة من احتفالات «برج خليفة» في العام الجديد، والتي تتضمن عروض الليزر والأضواء التي تترافق مع رقصات نافورة دبي.

حيث تروي تلك العروض التي أذهلت الجمهور وزوار دبي الذين تابعوا احتفالات 2019، قصة الإمارات، الحاملة لعنوان «الوقت والتطوير»، مسلطةً الضوء على التراث الوطني والإنجازات التي حققتها الدولة على مر السنين، وتطلعاتها الطموحة التي تشمل مهمة المريخ، مع تشكيلات تجريدية تعبّر عن المسيرة المتواصلة التي تمضي بها الإمارات نحو إنجازات ونجاحات أكبر.

3 مرات

عروض الليزر والأضواء تم تقديمها، وفق جدول خاص، بأت أمس وتستمر اليوم في تمام الساعة 7 و9 مساءً، بينما تقدم العروض مساء أيام الخميس والجمعة والسبت بواقع 3 مرات، تبدأ في الساعة 8، و9، و10 مساءً على التوالي.

وابتداءً من 8 يناير الجاري وحتى 31 مارس المقبل، سيتم تقديم العرض يومياً، من الثلاثاء إلى السبت من كل أسبوع، وسيكون زوار المكان على موعد مع عرضين مختلفين لليزر والأضواء من مكتبة عروض (LED) المتنوعة التي شهدتها واجهة «برج خليفة».

ويمكن مشاهدة العروض الساعة 7:15، و8، و9:15 مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، وعند الساعة 6:45، و8، و9:45 مساءً من الخميس إلى السبت.