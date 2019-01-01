نجوم العرب يودعون 2018 برسائل حب وشكر

المصدر: دبي - غسان خروب

قبل لحظات من طيّ صفحة 2018، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات نجوم الفن العربي، حيث آثر كل واحد منهم وداع عام واستقبال آخر، على طريقته الخاصة، فيما آثر آخرون ذكر أفضل ما حدث لهم في العام الماضي، ففي الوقت الذي غردت فيه الفنانة أحلام وزميلها المصري محمد رمضان بدعاء، وجهت نانسي عجرم رسالة حب، لتبادر هيفاء حسين بذكر أفضل ذكرياتها في 2018، بينما أظهر تامر حسني رضاه التام، لتمضي نيللي كريم نحو العام الجديد، وقد قبلت بتحدي الإعلامية زينة يازجي.

بصور مختلفة من حفلها الذي أقامته في المغرب، وبتغريدات لم تخلُ من الأمل، ودعت الفنانة الإماراتية أحلام 2018، حيث بادرت في اليوم الأخير من العام المنصرم إلى نشر دعاء بسعة الرزق وتحقيق الأمنيات في العام الجديد، حيث نشرت أحلام على حسابها في «إنستغرام» دعاء: «اللّهم ارزقني رزقاً لم أتوقعه، وخيراً لم أفكر به، وتحقيق أمنيات ظننت يوماً أنها مستحيلة، واستجابة دعوات أكررها دائماً.. ربي وفقني، سخّر لي، بشرني، أرح بالي وقلبي، أسعدني، اعفُ عني، ارحمني، قرّ عيني، ارضَ عني، هب لي ما أتمنى وما أريد يا الله، واحفظ لي عائلتي ومَن أحب».

وعلى ذات النسق، نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه على تويتر دعاءً تمنى فيه التوفيق في العام الجديد 2019، حيث كتب: «ربنا احفظ لنا منْ حولنا ولا تحرمنا قريباً ولا بعيداً، واكتبْ لنا يا اللَّه في السنة القادمة فرحة، تغير بها مجرى حياتنا إلى الأبد..اللهم آمين».

أسعد لحظات

وذكرت الفنانة هيفاء حسين عبر تويتر أفضل اللحظات التي أسعدتها خلال العام الماضي، حيث قالت: «أهم ما أسعدني في 2018، هو تخرج ابني سعد في الثانوية وقبوله بجامعة البحرين، وتكريمي من قبل وزير الشباب والرياضة سابقاً سعادة هشام الجودر، وتكريم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لي على مشاركتي ودعمي للشباب في مهرجان خالد بن حمد المسرحي.. أخيراً وليس آخراً وهو سام على صدري أن أقف أمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأقول كلمة متواضعة لا توفي حقه وأشكره جزيل الشكر على تكريمه لي.. حاولت جاهدة أن أكون عنصراً مليئاً بالعطاء، وشكراً للجميع على هذا التقدير، وأتمنى أن تكون 2019 سنة مليئة بنشاطات كثيرة تسمح لنا أن نشارك ونعطي ونسهم في بناء المجتمع ورفعته».

من جانبها، بدت الفنانة درة متفائلة في 2019، وهي التي توجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكر إلى جمهورها لما قدمه لها من دعم في 2018، وأوضحت أنها «كانت تتمنى الأفضل، لكنها حاولت». وقالت في رسالتها إلى جمهورها: «الهدف لا يكون هدفاً إلا أن يكون ذات قيمة، وبمجرد ذلك سوف يطارده النجاح وينجذب إليه».

في حين أبدى الفنان تامر حسني رضاه التام عما حققه في العام الماضي، متوجهاً بالشكر إلى جمهوره، وكذلك صُناع ألبومه الأخير «عيش بشوقك» الذي استطاع تحقيق ربع مليار مشاهدة على يوتيوب خلال 4 شهور فقط.

وقال حسني في تغريدة له: «في نهاية 2018، أشكر كل صناع ألبوم «عيش بشوقك»، شكراً لجهودكم الكبيرة، وأشكر كل الجماهير المحترمة، الذين استمعوا للألبوم، ليكون الأكثر مشاهدة على يوتيوب، والأعلى مبيعاً في مصر والوطن العربي».

رضا

أما الفنانة نانسي عجرم فآثرت استقبال العام الجديد بـ«رسالة حب» خاصة، شاركتها مع جمهورها حول العالم، وحرصت فيها على بث روح الأمل والتفاؤل والحب.

وقالت عبر تويتر: «صباح الحياة وحُبّ الحياة وأشخاص يعادلون كل الحياة»، وهي رسالة تمتلئ بالبهجة والسعادة وتكفي لبث الفرح في النفوس، رسالة حب نانسي جاءت في وقت أعلنت فيه الفنانة نيللي كريم قبولها تحدي 2019 الذي دعتها إليه الإعلامية زينة يازجي، والهادف إلى نشر الأمل والدفء، عبر مساعدة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتوفير ملابس شتوية وبيوت للاجئين.

بينما أعربت الفنانة هنا الزاهد عن رضاها لما وصلت إليه في العام الماضي، الذي تألقت فيه كثيراً على المستوى الفني، بعد أن توجت العام الماضي بإعلان خطوبتها مع الفنان أحمد فهمي.

وقالت عبر تويتر: «لقد كانوا 365 يوماً ستراً وفضلاً ولطفاً ونعماً كثيرة من رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر»، ليأتي تفاعل الفنان محمد هنيدي مختلفاً، حيث سخر من العام الماضي، من خلال إعادة نشر مقطع مصور من فيلم «جاءنا البيان التالي»، حيث يظهر فيه هنيدي بصحبة الفنانة حنان ترك.

أما الفنانة ميساء مغربي فغردت بقولها: «شكراً لكل من ساندنا وأحبنا ورافقنا ولا زال يرافقنا إليها ومنها، وشكراً لكل من خذلنا وعلمنا كيف نرقص على أحزاننا ونصنع من ضعفنا قوة ومن تعثراتنا نجاحات».