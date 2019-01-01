توفر 750 كيلو غراماً من النفايات البلاستيكية في عام

المصدر: إعداد- سيد صالح

استطاعت لويز اتكنسون توفير 750 كيلو غراماً من النفايات البلاستيكية المتخلفة عن استهلاك عائلتها في غضون 2018.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن هذه الكمية تكفي لملء مرآب للسيارات مرتين، وأوضحت اتكنسون أنها عمدت إلى خفض حجم استخدام أسرتها للبلاستيك، استجابة منها لمطلب إحدى الجمعيات المحافظة على البيئة، حيث طالبتها بقيادة حملة، تهدف لخفض استخدام البلاستيك داخل البيوت، فقررت أن تبدأ بنفسها وبأسرتها.

وقالت: «ما أقنعني بفكرة المبادرة هو الصور ومقاطع الفيديو المخيفة المنتشرة في البرامج التلفزيونية للبحار، وهي ممتلئة بكميات رهيبة من النفايات البلاستيكية، حتى أنك لا تكاد ترى مياهها». وأضافت: «تشجعت لقيادة الحملة حينما رأيت النجاح الملموس لمبادرة سابقة، نادت بالتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية في المطاعم ومتاجر البقالة، واستخدام عبوات ورقية بدلاً منها».