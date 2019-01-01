مهرجان «انعكاس» يثري ذائقة زوّاره في ختام فعالياته

المصدر: الشارقة - البيان

على مدى 12 يوماً مفعمة بجماليات الفن وعذوبة اللحن والكلمة، اختتم مهرجان «انعكاس» الفني الأول من نوعه على مستوى إمارة الشارقة، فعالياته التي نظمتها القصباء، الوجهة الثقافية والترفيهية العائلية الأبرز في الإمارة، بمشاركة 18 مؤسسة فنية وثقافية، استعرضوا باقة من أعمالهم الفنية الإبداعية على الجمهور التوّاق للفن.

وشكّل المهرجان كرنفالاً من الفنون والموسيقى والأعمال الأدبية والشعرية التي نقلت الزوّار إلى عوالم جمالية ازدانت بها القصباء طيلة أيام الحدث، حيث تنوعت الفعاليات ما بين معارض وورش فنية، وجلسات أدبية وشعرية تناولت استعراض الأبعاد الجمالية في الكلمة، إضافة إلى المعزوفات الموسيقية التي رافقت الزوّار على ضفّتي المكان الذي احتفى بجماليات الفنون الإنسانية طيلة أيام الفعالية. وشاركت نخبة من الكاتبات والمدربات والقاصات التابعات لمبادرة «استراحة سيدات - نلتقي لنقرأ»، التي تعد أول نادي كتاب مخصص لتعزيز القراءة والمطالعة بين النساء في العالم العربي.