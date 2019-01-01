أسد يفترس عاملة في مركز للحياة البرية بولاية أميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤولون إن أسداً في مركز للحياة البرية بولاية نورث كارولاينا الأميركية، افترس عاملة تبلغ من العمر 22 عاماً، قبل أن تقتله قوات إنفاذ القانون المحلية بالرصاص.

ونقلت وسائل إعلام محلية أول من أمس، عن مكتب قائد الشرطة في مقاطعة كاسويل بنورث كارولاينا، أن ألكسندرا بلاك، التي بدأت عملها كمتدربة في المنشأة قبل أسبوعين، كانت تعمل ضمن فريق لأعمال النظافة الروتينية بالمركز عندما تعرضت للهجوم.

وقال مركز «كونسيرفاتورز سنتر» في بيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني إن أحد الأسود في المركز خرج بطريقة ما من المنطقة المغلقة ودخل المنطقة الخاصة بالبشر وبسرعة افترس امرأة. وتابع: لم يتضح بعد كيف خرج الأسد من المنطقة المغلقة مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث. وقال المركز إن نائب قائد الشرطة أطلق الرصاص على الأسد وقتله حتى تتمكن الشرطة من استعادة جثمان بلاك.