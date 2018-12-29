«بول سميث»..أزياء تتخطى الروتين والمألوف

المصدر: إعداد: رشا عبد المنعم

بوحي من تاريخ ثقافة فرعية مرادفة جداً للأناقة البريطانية، تقوم مجموعة أزياء «بول سميث» (Paul Smith) لربيع وصيف 2019، بتحدي الرموز المألوفة في عالم الأزيا.

، حيث تقدم المجموعة بكل ثقة تصميم اليوم لكل من الرجال والنساء. وبالارتكاز على خبرته الشخصية في تليين صلابة الخياطة في أوائل الثمانينيات، أعاد بول سميث تنشيط وتعزيز البدلة، كون الخياطة تبقى في قلب عالم «بول سميث»، الذي يعمل في استقلالية نادرة تناقض روح العصر.

بنية التصميم

يعيد المصمم بول سميث إلى الأذهان، بعض القوالب المبالغ فيها، كما يعيد توجهات انتهى عهدها، ولكن الملاءمة المعاصرة يتم تقديمها في البنية والتصميم، في زمن سادت فيه الملابس مع خياطة بوزن 500 غرام، تظهر الآن الأشكال نفسها في صوف خفيف وبوزن 200 غرام، ما يسمح بتوفر التنوع المطلوب اليوم. أما السهولة والأداء العالي فهما راسخان بعمق في قيم بول سميث.

كما يتم الاحتفال بهما مع ليونة وانسيابية الأشكال إلى جانب تأثيرات بسيطة من الملابس الرياضية، والتي استوحِيَت من حب بول الخاص لركوب الدراجات، حيث تظهر غالباً تشكيلة الألوان الفاتحة جداً (pastels) في درجات مشرقة وحالمة، وبصورة غير متطابقة في البدلات، والبناطيل من الجلد والملابس الخارجية.

أسلوب

ومن جانب آخر، تردد التصاميم النسائية صدى تلك الرجالية في التصاميم والملابس، وتبرز هوية مميّزة من خلال الثقة العالية بالنفس، لدى امرأة «بول سميث»، التي تتمتع بطابع حيويّ وقوي. تم تفكيك البدلات إلى قطع منفصلة، كما ترقص طبعات مرسومة يدوياً على تصاميم فساتين خفيفة، ولكنها ملائمة تماماً للجسم وتنانير مع تصميم يلبي متطلبات مفهوم أداء عملي.

استوحيت جوارب مع مربعات بلونين (Checkerboard) وحياكة بنمط متكرر (intarsia) من تنافس السباقات للوصول إلى خط النهاية، وتوفر لمسة من الفكاهة بأسلوب «بول سميث» المميز، بعد أن تولّى ريادة استخدام تقنيات طباعة الصور الفوتوغرافية في المراحل الأولى من مسيرته المهنية.

في هذا الموسم، يعيد بول العملية نفسها بدقة متناهية وبراعة بالغة. كان هارولد، والد بول، مصوراً فوتوغرافياً عالي الشغف.

وكان أيضاً مصدر الإلهام لدى بول في التقاط الصور. بالنسبة لموسم ربيع وصيف 2019، تظهر الصور الفوتوغرافية المحفوظة في الأرشيف، كلاً من بول ووالده عبر كل المجموعة، وبشكل خاص على الملابس الرجالية الخارجية وبأسلوب تصويري أكثر على الفساتين والمعاطف الانسيابية للنساء.

أزياء تجمع سحر كاليفورنيا السبعينيات والأناقة الباريسية

تمثّل التصاميم والإطلالات ذات الحيوية العالية المجسدة بسحر أزياء السبعينيات والمتناغمة مع روح كاليفورنيا والإحساس الجريء للأناقة الباريسية، جوهر إلهام تصاميم دار لونشان لهذا الموسم.

حيث أطلقت مديرة الإبداع الفني صوفي دولافونتين، فيها، خلال أول عرض أزياء لها، تحيّة إلى الجميلتين اللتين أُعجِبت بهما طوال حياتها، وهما الشخصيتان المؤثرتان في عالم الموضة والأزياء وصاحباي الذوق الرفيع والفريد، أنيتا بالينبرغ وفيروشكا.

وتمتزج التصاميم بسلاسة مع الأسلوب العالمي لسيدة لونشان.

إنه أمر غير متوقع ومن دون مجهود، يستحضر الصور الحالمة للقيادة في الصحراء والسهرات الطويلة في لوس أنجليس - نوع السيناريوهات الذي يتطلّب فساتين شفافة وانسيابية عالية الأنوثة مع طبعات لحيوانات من الجلد أو جاكيتات مع شراريب تُلبس فوق فساتين «مكرمية» (macramé) ناعمة تجعل الطبقات الممزوجة والمتباينة الأساليب غير قابلة للمقارنة.

تصاميم رياضية مزدانة بصور ورسومات رموز الثقافة الأميركية

جملة رموز لفرق رياضية ورسومات في السياق، تشتمل عليها المجموعتان الجديدتان لعلامتي«وود وود» (Wood Wood) للملابس اليوميّة المعاصرة و«شامبيون» (Champion) للملابس الرياضيّة، حيث إنهما استوحيتا من التصاميم الرياضيّة الأميركيّة، وتتخلّلمها أجزاء صغيرة من الأعلام ويافطات النوادي الرياضيّة.

وتوضع العناصر الفنّية المختلفة بطرقٍ متعدّدة كقطع القماش والرسومات المطبوعة والتطريز، ما يضفي طابعاً جديداً على الرسومات الرياضيّة لتصبح ممتعة وأكثر جاذبية للنظر وتعكس التصاميم الأصليّة الرياضيّة الشبابيّة.

وتقدّم المجموعتان تشكيلة من الملابس الرياضيّة، كالقمصان الطويلة الأكمام والكنزات والسراويل الرياضيّة. كما تتضمّنا أيضاً تشكيلة غنية من القطع، بينها: من الكنزات المريحة مع الياقات العالية.

حقائب جاذبة تنحاز للمظهر الجريء

غيّرت حقائب المصمم الأميركي ستيف مادن على مدى العقدين الماضيين، مفهوم الحقائب النسائية وارتقت بها إلى مستويات أخرى من الحداثة والمظهر الجريء، حيث يعتبر ستيف مادن من أبرز مصممي الأحذية عالمياً، ومرجعاً فيما يتعلق بتصميم وابتكار صيحات الأحذية للقرن 21.

والتي تواكب تطلعات المرأة العصرية وتليق بشخصيتها، إذ تصبح حقيبة اليد جزءاً من كيانها وتعبر عنها.. لذا يحرص مادن على توفير مجموعة حقائب استثنائية وأنيقة، وتضم مجموعة متنوعة من حقائب اليد الجاذبة والجريئة المناسبة لكل الإطلالات.