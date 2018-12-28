«مهرجان الشارع»..عروض مسرحية متجولة في دبي مول

المصدر: دبي ـ البيان

20 عرضاً مسرحياً متجولاً ستحط رحالها بين جنبات دبي مول، الذي أعلن أمس إطلاقه الدورة الأولى من مهرجان الشارع، الذي تمتد فعالياته على مدار 10 أيام بدءاً من 10 يناير المقبل، سيشهد خلالها زوار المول مجموعة من العروض الأدائية الحائزة على جوائز، والتي تجمع بين السيرك والرقص والفن والكوميديا والمسرح.

مهرجان الشارع، الذي يقام بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، سيوفر طيفاً واسعاً من الأنشطة الترفيهية القادمة من مختلف أنحاء العالم، بما فيها فرنسا، وإيطاليا، وأستراليا، والمملكة المتحدة، وكندا، حيث يأتي المهرجان في إطار احتفاء دبي مول، وجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، بالدورة الـ 24 لمهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 6 فبراير.

نشاط تجريبي

فعاليات المهرجان ستضم العرض المميز «سترينج فروت» (Strange Fruit) الذي يقدمه عدد من الفنانين الموهوبين وهم يطيرون في الهواء متحدين الجاذبية باستخدام معداتهم الخاصة، وفرقة الهيب هوب والبريك دانس الفرنسية «سربرايز إيفكت» (Surprise Effect).

بالإضافة إلى فنان المهرجانات المتجولة المعروف عالمياً «داينامك» (Dynamike) وهو مهرج يقدم عروضاً ممتعة على دراجة هوائية أحادية العجلة وفي يده منشار كهربائي، والفنانة البهلوانية ثياكر فون زايرنو التي تقدم عروضاً تحبس الأنفاس على أرجوحة ثابتة وحبال حريرية متدلية، بالإضافة إلى جون هيكس ذي الموهبة الفنية الفذة في عالم الرسم والذي سيذهل الحضور ببعض من أعماله الفريدة.

وإلى جانب عروض مهرجان الشارع، يستضيف دبي مول فعالية «بيلو توك بيوتي ووندرلاند» والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 حتى 18 يناير المقبل، ضمن أجواء حافلة بالمتعة والتشويق، حيث يقام هذا النشاط التجريبي على الواجهة البحرية.

وهو يشكل معرضاً بحد ذاته تستكمله الألعاب الكرنفالية التي تتيح فرصة الفوز بجوائز عديدة، وفعالية «بيلو توك بلاي بودز» تعد فرصة لاستكشاف إطلالات جمالية مميزة، فيما تعد «تيلبيري ترانسفورميشنز» فرصة للحصول على الإطلالة المثلى. وستتاح لبعض الضيوف المحظوظين فرصة الصعود إلى برج «بيوتي وندرلاند» والتزحلق إلى حفرة مليئة بالوسائد لالتقاط صور لا مثيل لها.

متحف

في حين، تنظم علامة «يونايتد نيود» للأحذية معرضاً على شكل متحف يستعرض عدداً من أشهر تصاميمها التي ابتكرتها بالتعاون مع أبرز المصممين والفنانين العالميين، ومنهم: الراحلة زها حديد، وإيسي مياكي، وإيريس فان هربن، والمهندس المعماري رِم كولهاس الذي صمم أحذية Möbius الشهيرة.

وسيقام هذا المعرض في قسم الأزياء «فاشن أﭭينو» في دبي مول حتى منتصف يناير المقبل، وسيضم أيضاً حذاء «فيم» (Fame) الذي يزدان بكعب عريض ارتفاعه 12 إنشاً، وصمم خصيصاً للمغنية الشهيرة ليدي غاغا.

في المقابل، يمكن الاستمتاع بفعالية «عروض التسوّق المسائية» التي سيتم تنظيمها في 23 يناير، ضمن إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالتعاون مع شركة «آي تي بي».

حيث سيقوم فريق من خبراء المأكولات والمحررين والمصممين لدى العلامة بزيارة منافذ الأزياء والجمال والمأكولات في دبي مول لمنح المشاركين فرصة الحصول على إطلالة عصرية رائعة والاستفادة من عدة عروض حصرية مميزة.

1300

سيحظى زوار دبي مول، إلى جانب العروض الفنية والترفيهية التي يقدمها، بمتعة تجربة تسوق مبهجة عبر 1300 متجر، فضلاً عن فرصة للفوز بـ 100 ألف ميل من «أميال سكاي واردز» أسبوعياً بمجرد إنفاقهم 300 درهم في أي متجر في اليوم الواحد.