جولات تثقيفية وترفيهية لأطفال «مركز الجليلة»

المصدر: دبي - البيان

ضمن فعاليات مخيمه الشتوي «مونوكروم» وخطته لدمج الترفيه والتثقيف، نظم مركز الجليلة لثقافة الطفل رحلة ميدانية لعدة أماكن سياحية في دبي بهدف تعريف الأطفال على معالم المدينة ومرافقها الجاذبة.

وقد زار أكثر من 60 طفلاً مع مشرفات من المركز وعدد من الشابات المتطوعات في المخيم حديقة الزهور في دبي، حيث تعرفوا على أنواع الأزهار التي تنمو في الحديقة، كما حصلوا على معلومات تشكيل الحديقة وهندستها وأنظمة الري والرعاية السنوية بالنباتات.

وكذلك زار الأطفال الحديقة الاستوائية «جرين بلانيت» في دبي، وتعرفوا على أنواع الحيوانات والطيور والبيئة الاستوائية في هذا المشروع المتميز، مستفيدين من المعلومات التي قدمها لهم مشرفو الحديقة، والتقطوا الصور التذكارية فيها.

تأتي هذه الرحلات ضمن مخيم «مونوكروم» الذي نظمه المركز من 16 حتى 27 الجاري، واستهدف الأطفال من 7 حتى 16 عاماً، وتركزت فعالياته على اللونين الأسود والأبيض وتعريف الأطفال على الرحلة الفنية لهذين اللونين.