برامج احتفالية متميزة وفعاليات متنوعة في مختلف مدن الدولة

المصدر: دبي- البيان

باقة برامج احتفالية متميزة وفعاليات متنوعة، تنظم في مدن ومناطق دولة الإمارات العربية المتحدة في مناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة(2019).

فإضافة إلى العروض المذهلة التي تخطف الأنظار وتتيح للمقيمين والزوّار قضاء ليلة رائعة تبقى من ذكرياتهم الجميلة، اكتست غالبية الأسواق والمراكز والمناطق بحلل زينة بهية، في المناسبة، ومن بينها مول الفجيرة، حيث أضفت فيه شجرة عيد الميلاد الكبيرة ومجسم "بابا نويل" وزينة عيد الميلاد كاملة، ومع قرب رحيل عام 2018، أجواء وأضواء احتفالية لافتة.

كما في الصورة، ويأتي ذلك ضمن مجموعة غنية من الفعاليات والعروض التي تنظم في الإمارة بهذه المناسبة، وذلك كما الحال في شتى إمارت ومدن الدولة الأخرى، حيث تنظم احتفالات وبرامج كثيرة في أبوظبي بالخصوص.

كما يشتمل «جدول فعاليات دبي» مجموعة من المواقع والأنشطة، التي تمكّن الزوّار والمقيمين من الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة بالطريقة التي يفضلونها، سواء بالاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة، التي اشتهرت بها المدينة، أو بحفلات موسيقية تقام على الشاطئ، أو بأمسية لا تنسى في دبي أوبرا أو أتلانتس أو نخلة جميرا.

وستُضاء سماء دبي بلوحات فنّية رائعة استعدّاداً لعروض الألعاب النارية الضخمة، احتفالاً برأس السنة في برج خليفة، والتي ستبهر الآلاف من المشاهدين والزوّار من مختلف أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، سيتم تحضير منصّات خاصة لمشاهدة هذه الألعاب النارية الرائعة في أماكن عدة وسط مدينة دبي.

وعلى غرار السنوات الماضية، يستضيف برج العرب ذو السبع نجوم عروض الألعاب النارية الرائعة احتفالاً بالعام الجديد. ويُعد هذا المعلم من أروع الخلفيات في دبي، وستضيء الألعاب النارية هذا الفندق الفاخر.