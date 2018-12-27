القرية العالمية توفر أدوية وخدمات صحية مجانية لزوارها

المصدر: دبي - شيرين فاروق

انطلاقاً من حرصها على توفير مختلف سبل الراحة والرعاية والاهتمام بالزوار والعارضين، تقدم القرية العالمية خدمات صحية وأدوية مجانية لمن يحتاج ذلك من الجمهور والعارضين، بالتعاون مع مجموعة برايم الصحية.

ومن بين الحالات الطريفة التي تحدث بعض حالات الإغماء الوهمية من قبل الفتيات في الحفلات الغنائية للفوز بفرصة رؤية المطرب أو الفنان أو الحصول على مكان متقدم أمام المسرح، إلا أن الأمر غالبا ما يفشل بعد نقل المريضة إلى قسم الرعاية.

وأكدت القرية العالمية انه بالقرب من المسرح الرئيسي تم تخصيص مستشفى مصغر للعناية بالعارضين والزوار يضم 3 غرف للرعاية الطبية، والأجهزة الأساسية كافة مثل قياس الضغط والسكر وأجهزة الأكسحين والجلوكوز وغيرها التي يمكن أن يحتاج إليها الجمهور.

وأن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها مجموعة برايم يزيد على 50 ألف زائر خلال 3 سنوات منها حالات لأطفال وسيدات من مختلف الجنسيات.

كادر طبي

ولفتت القرية العالمية إلى أنه يتوفر كادر طبي متخصص في المركز الصحي «برايم»، كما أنه يتم الانتقال إلى موقع المريض في أرجاء القرية كافة بسرعة كبيرة، وينقل بكادر متخصص إلى المركز لتلقي العلاج اللازم.

وقال الدكتور بي اس مورثي المشرف على المركز الطبي لبرايم في القرية العالمية إن التعاون مع القرية العالمية بدأ منذ 3 سنوات تقريبا ومستمر حتى الآن.

حيث يتواجد في المركز يوميا اثنان من الأطباء و3 ممرضين وموظف استقبال، وإن كافة الخدمات تقدم مجانا للجمهور وللعارضين، بالإضافة إلى الأدوية التي يتم منحها للمريض في حالات الحاجة مثل أدوية خفض الحرارة للأطفال والتي تمكن الأسرة من استكمال زيارتهم للقرية بأريحية كبيرة بعد الكشف على الطفل ومنحهم خافضاً للحرارة.

وأشار الدكتور مورثي إلى أن مجموعة برايم حرصت على التواجد في القرية العالمية كنوع من المسؤولية المجتمعية، وأنها وفرت عددا من الأجهزة والمعدات الأساسية للتدخل السريع، لافتا إلى أن ما يقارب من 50 إلى 130 حالة يوميا تتردد على المركز ومنها حالات صعوبة في التنفس، حيث يتم تقديم جلسات إنعاش، ويتم التأكد من قياس الضغط والسكر والنبض وضربات القلب وغيرها كنوع من الاطمئنان.