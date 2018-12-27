«دبي للتسوق»..مهرجان الترفيه والثقافة والفرح

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق، والتي يتطلع إليها الكثير من الزوار والمقيمين.

واحتفاءً بهذه المناسبة الخاصة قدّمت مراكز التسوق الستة التابعة لمجموعة ماجد الفطيم تخفيضاتٍ كبرى حصرية لمدة 12 ساعة، استقطبت المتسوقين للاستفادة من خصومات مذهلة بنسب تتراوح بين 25% حتى 90% في المتاجر المشاركة.

كما شملت الفعاليات المشوقة الأخرى التي عمّت أرجاء المدينة عرضاً مذهلاً للألعاب النارية، وفرصاً كثيرة للفوز بالجوائز في سحب تجاوزت قيمتها 50 ألف درهم إماراتي يمكن إنفاقها في مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم خلال مهرجان دبي للتسوق.

ومثل المهرجان بما عكسه من صور احتفاء ومشاركات من الجمهور..بجانب فعالياته المتميزة، صورة صادقة وفريدة عن جماليات دبي وأهميتها كحاضرة عالمية الطابع، تمع شعوب العالم وثقافاته وتتفرد بقيمة فعالياتها الخاصة النوعية في شتى المجالات، ومن بينها هذا المهرجان الذي بات يشكل تظاهرة ثقافية واقتصادية واجتماعية، عالمية الطابع.

ويستمر مهرجان دبي للتسوق حتى 2 فبراير، حيث يقدم مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات سواءً للتسوق أو الترفيه، فمن السحوبات الأسبوعية والصفقات الحصرية، إلى فعالية خاصة تقدمها أسطورة التجميل «شارلوت تيلبيري».

وإطلاق حصري لمنتجات العلامة التجارية الشهيرة «كارتييه»، بالإضافة إلى العروض الترويجية، والحفلات الغنائية، وغيرها من الفعاليات التي ستعمّ أنحاء المدينة، لتقدّم ما يناسب مختلف أفراد العائلة طوال فترة المهرجان.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من: طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، إينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مِراس، واتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كلا من فيزا وجمبو.

«مفاجآت نهاية الأسبوع»

على جانب آخر وبعد انطلاق دورة المهرجان الرابعة والعشرين، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن أولى العلامات التجارية المشاركة في مبادرة «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن المهرجان، والتي ستبدأ اعتباراً من اليوم الخميس.

وتعد كارترز - الماركة الموثوقة الراقية في ملابس الأطفال- أولى العلامات التجارية المشاركة، حيث ستقدم صفقات أفضل وأكبر تتيح لكل متسوق فرصة المشاركة في سحب خاص لتحديد نسبة الخصم على مشترياته، والتي تتراوح من 50 حتى 100 بالمئة.

وذلك من صندوقٍ قرب مكتب الدفع في متجر كارترز بمركز دبي مارينا مول. وفضلاً عن ذلك، يقدّم المتجر يوم الخميس 27 ديسمبر تذاكر ذهبية لعشر متسوقين محظوظين تمنحهم فرصة الحصول على مشترياتهم مجاناً.

يشارك في مبادرة «مفاجآت نهاية الأسبوع» ضمن مهرجان دبي للتسوق مجموعةٌ من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم عرضاً حصرياً في يوم معين ومركز تسوق محدد، وذلك خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال مدة المهرجان حتى يوم 2 فبراير 2019. وللمزيد من المعلومات عن مفاجآت نهاية الأسبوع يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: