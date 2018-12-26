مهرجان دبي للتسوق ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

ينطلق اليوم مهرجان دبي للتسوق ويستمر حتى 2 فبراير المقبل، ويستقبل زواره بمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات، خاصة خلال ليلة رأس السنة الميلادية واليوم الأول من العام الجديد، حيث ستوفر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، سبلاً عدة لقضاء أوقات مسلية ومفيدة في مراكز التسوق وأبرز المعالم السياحية في دبي خلال هذه المناسبة.

وستتاح للمتسوقين خلال النهار فرصة الاستفادة من العديد من التخفيضات والعروض على منتجات الأزياء والمجوهرات، ما يوفر لهم اقتناء كل ما يحلو لهم وتجديد خزائن ملابسهم. أما في المساء، فسيكون الزوار على موعد مع عدد من عروض الألعاب النارية المبهرة، وفرصة الاختيار بين مجموعة من الحفلات الغنائية الحيّة والفعاليات وحفلات العشاء في مختلف أنحاء المدينة.

200

وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 200 درهم يوم 31 ديسمبر الجاري في أيّ من «البرشاء مول»، و«مركز البستان»، و«الملا بلازا»، و«سيتي سنتر الشندغة»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«برجمان»، و«مركز الكرامة»، و«الواحة مول»، و«دبي أوتليت مول»، و«اتحاد مول»، و«الريف مول»، و«مركز تايمز سكوير»، و«سنشري مول»، بفرصة الفوز بجائزة نقدية تصل حتى 10 آلاف درهم.

وابتداءً من 5 يناير، وكل يوم سبت حتى 2 فبراير المقبلين، سيتم اختيار فائز محظوظ من المشاركين في السحب، ليصعد مسرح القرية العالمية ويدوّر دولاب الحظ من أجل الفوز بجائزة نقدية تصل إلى 200 ألف درهم.

ألعاب نارية

كما سيتاح للمتسوقين والزوار حتى منتصف ليلة رأس السنة في «دبي مول» اقتناء آخر مستلزماتهم وكل ما يحلو لهم بأسعار مخفضة، إضافةً إلى الاستمتاع بأضخم عرض للألعاب النارية في ليلة رأس السنة يقام عند برج خليفة.

كما ستحتضن منطقة «داون تاون دبي» والمناطق المجاورة عرضاً ضوئياً متألقاً يتزامن مع عرضٍ ساحر لنافورة دبي، ما يضمن المتعة والذكريات الجميلة للسياح والمقيمين على حدّ سواء.

«تخيّل»

يحظى زوار «دبي فيستيفال سيتي مول» خلال ليلة رأس السنة بفرصة التسوق حتى منتصف الليل لاقتناء أفضل المنتجات، وبدءاً من الساعة 9:00 مساءً، سيتاح لهم الترفيه والاستمتاع بـ4 عروض مذهلة للألعاب النارية، إضافة إلى التمتع بعرض مميز لليلة رأس السنة من «تخيّل» الذي دخل سجل «غينيس» العالمي للأرقام القياسية، ويجمع بين الضوء والصوت والماء.

سوق «السيف»

بإمكان المقيمين والزوار الاستمتاع بأجواء رائعة عند زيارتهم سوق «السيف» التراثي، إضافة إلى حصولهم على منتجات مميزة في هذه الوجهة الجديدة خلال مهرجان دبي للتسوق. ويمكنهم الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المتنوعة.

وإضافة إلى سلسلة الخصومات والعروض الترويجية المذهلة التي يتيحها مهرجان دبي للتسوق، يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المدهشة لكل من المقيمين والزائرين لاختيار ما يناسبهم من بينها. وتشمل هذه الفعاليات حفلات غنائية يقدمها المشاهير والنجوم، وأنشطة مجانية تناسب جميع أفراد العائلة في مراكز التسوق، فضلاً عن عروض ترويجية لا تفوت.

«عيشوها جربوها».. مغامرات حية ممتعة

في تعاون بين «دبي للسياحة»، وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومجلة «سيدتي»، ينطلق البرنامج الجديد «عيشوها جربوها»، ليقدم تجربة حية على نمط تلفزيون الواقع، ويقدم حلقة بعنوان «جددت حياتي مع مهرجان دبي للتسوق»، وفيه تخوض «غادة» مغامرات حية مليئة بالتجارب الممتعة في دبي أثناء المهرجان.

وتشارك عائلات وشباب وشابات سعوديات، في مغامرات داخل السعودية وفي بلدان الخليج؛ لتنتقل إلى أماكن مختلفة عربية وعالمية، ليبقى أهم ما بها تجاوز نمط الحياة المعتاد، واكتشاف أن المغامرة لم تعد حلماً مستحيلاً، بل خطوة بسيطة تبدأ باتخاذ قرار، وأن الخوف منها ليس إلا وهماً، ويأتي برنامج «عيشوها جربوها» ليؤكد هذه الحقيقة بالصورة والصوت، ومع أناس سبقوا غيرهم، وحسّنوا من جودة حياتهم، حيث تشير دراسات حديثة صادرة عن مؤسسات أكاديمية مرموقة ومراكز صحية بديلة، إلى أن الكثير من أمراض العصر أصبح بالإمكان علاجها إلى درجة الشفاء التام؛ من خلال تحفيز الحالة النفسية الجيدة، وتناول الطعام الصحي، والشعور بالفرح أو الامتنان.

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وغادة، هي شابة سعودية تحب السفر والمغامرة، وتعرف أن السفر إلى دبي أصبح كزيارة بيت الجيران، وأنه في أقل من 3 ساعات يمكنها أن تتنقل من الرياض أو جدة إلى عاصمة التسوق دبي؛ لتنطلق منها إلى أحب المغامرات إلى قلبها «مغامرة التسوق».

تقول غادة: «السفر من دون تسوق يشبه رحلة من دون حقيبة، فالسفر لا يحلو إلا بحمل حصيلة تسوق تمتعنا أكثر من مرة، مرة حين نتجول لنختار، ومرة حين نشتري ما نحب، ومرة حين نستخدم ما اشتريناه، ومرة حين تصبح مغامرة التسوق ذكرى جميلة لا يمكن نسيانها».