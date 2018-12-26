«أرض الهدايا» تبهج الأطفال في «بوكس بارك»

المصدر: دبي - البيان

تتنافس الوجهات السياحية في دبي على جذب السياح والمقيمين إلى فعالياتها المتميزة، ومن أبرز تلك الوجهات «بوكس بارك»، الوجهة العصرية الراقية من «مراس»، إحدى أكثر الأماكن بهجة في المدينة، للاحتفال بموسم الأعياد والعطلات، حيث استمتع العديد من الأطفال خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بزيارة «أرض الهدايا» في الوجهة وهم يرتدون ملابس الأقزام.

كما اجتمعوا في ورشة للفنون والحرف لتصميم ورق التغليف وعلب الهدايا الخاصة بهم بطرق إبداعية رائعة. فيما أتيحت لهم فرصة الفوز بالعديد من الألعاب، ثم استمتع المساعدون الصغار بتناول بعض الكعك اللذيذ لقاء جهودهم.

وتستمر فعالية «أرض الهدايا في بوكس بارك» يومياً من الساعة 04:00 عصراً إلى 09:00 ليلاً حتى 29 ديسمبر الجاري.