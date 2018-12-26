«ماليفو» يدق طبول الأرجنتين التقليدية في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

يستضيف المسرح الرئيس في القرية العالمية، العرض الأرجنتيني الشيق والحماسي الذي يقدمه فريق «ماليفو»، والمكون من مجموعة من المؤدين وعازفي الإيقاعات على الطبول الأرجنتينية التقليدية، والذين حققوا نجاحاً استثنائياً خلال الموسم 11 من برنامج المواهب الأميركي.

ويمكن لضيوف القرية، إحدى أضخم المتنزهات الثقافية العالمية والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، الاستمتاع بالعروض المليئة بالحركة والإيقاع الحماسي، حيث يستمر العرض 20 دقيقة، ويقدم أكثر من عرض كل مساء لغاية 3 يناير المقبل.

«مالامبو»

يتكون فريق «ماليفو» من 8 مؤدين جاؤوا من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث تؤدى رقصات «مالامبو» التقليدية عبر الطبول المصنوعة من خشب البامبو، وهي من الطقوس الفنية الراقصة في الفولكلور الأرجنتيني والمصحوب بالغناء، حيث تعود هذه الطقوس إلى القرن 16. ويدمج العرض بشكل خلاب بين الموسيقى والإيقاعات التقليدية والمعاصرة، ليشكل أجواء من الحماسة والتشويق تستقطب الآلاف من ضيوف القرية العالمية.

فنون

ويقول ماتيس جامي، مدير ومصمم اللوحات الراقصة وأحد أعضاء الفريق الذي تأسس عام 2015: «نحن نستمتع بتقديم طقوس فنون «مالامبو» الأرجنتينية، التي تعكس عمق وتنوع ثقافتنا. لوحاتنا الفنية تبدأ من عبق وجذور هذا الفولكلور، لكننا نبحث في عملنا الفني لنتجاوز الحدود، لنقدم عملاً فنياً معاصراً وندمجه مع طقوس فنية أخرى كالـ«فلامنغو» والإيقاعات الحديثة. بينما نحرص على الالتزام بقالب الأداء الفولكلوري، نتطلع دوماً إلى تقديم لوحات فنية مبتكرة وتجمع بين الجانبين البصري والسمعي الذي تتصدره الإيقاعات».

وتواصل القرية العالمية استقبال ضيوفها خلال الموسم الحالي حتى 6 أبريل المقبل، وذلك من الساعة 04:00 عصراً حتى منتصف الليل، من السبت حتى الأربعاء، ومن 04:00 عصراً حتى 01:00 بعد منتصف الليل، أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية، فيما تخصص أيام الاثنين للسيدات والعائلات.

يذكر أن فريق «ماليفو» قد حقق شهرة كبيرة في 2016 عندما شارك في برنامج المواهب الأميركي، ومن خلاله استهل مسيرته نحو العالمية، ومنذ ذلك الوقت، شارك الفريق في المهرجانات والبرامج التلفزيونية والعروض على كبريات المسارح في فرنسا وكندا والمكسيك ومصر وروسيا والولايات المتحدة.