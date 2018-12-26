70 ألف زائر في ختام «أبوظبي للمأكولات 2018»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم «مهرجان أبوظبي للمأكولات 2018»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعالياته هذا العام، محققاً نجاحاً متميزاً تمثل باستقطاب أكثر من 70 ألف زائر من عشّاق المأكولات والذوّاقة على مستوى الإمارة، ما أسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لفنون الطهي.

شهد المهرجان الذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 22 ديسمبر الجاري في مختلف أنحاء الإمارة، سلسلة مميّزة من الفعاليات التي تتمحور حول المأكولات والمشروبات، مثل «عالم أبوظبي للمأكولات»، و«فيستمبر»، و«بيغ غريل»، و«سيال الشرق الأوسط»، و«مسابقة البحث عن الكنز»، وأسبوع «تايم آوت» للمطاعم.

وفي معرض تعليقه على النجاح الذي حقّقه «مهرجان أبوظبي للمأكولات 2018»، قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نجح المهرجان على مدى السنوات الثلاث الماضية في استقطاب المقيمين والزوار على حد سواء للاستمتاع بالمأكولات الشهية التي حضّرها نخبة من الطهاة العالميين.