ثقافة وفنون في احتفاليات وجهات «مِراس» بالعام الجديد

المصدر: دبي - البيان

أجواء احتفالية مفعمة بالمرح يميزها تفرد الفعاليات والعروض الباهرة، ترفل بها وتتضمنها وجهات «مِراس» في دبي، في حفلات وبرامج استقبالها العام الجديد، إذ دعت المقيمين والزائرين في دبي لاستقبال العام 2019، برفقة العائلة والأصدقاء في إحدى تلك الوجهات، ليعيشوا معها أجمل الذكريات بهذه المناسبة المتميزة.

وتستعد وجهات «سيتي ووك» و«ذا بييتش» و«بوكس بارك» و«ذا أوتلت فيليدج» و«كايت بييتش» و«السيف» و«بلوواترز» و«لا مير»، لإطلاق جدول حافل بالفعاليات المذهلة، يشتمل على عروض الألعاب النارية، وعروض أضواء LED، وموسيقى «دي جي» العصرية الجذابة، وغيرها الكثير من الأنشطة الاحتفالية لاستقبال العام الجديد.

يمكن للزائرين الاستمتاع بمتابعة عروض الألعاب النارية في «لا مير»، الوجهة الشاطئية العالمية، أو مشاهدة المناظر الخلابة لشاطئ الخليج العربي في «ذا بييتش»، الوجهة الشاطئية المفضلة في دبي، أو التوجه إلى «بلوواترز»، الوجهة الجديدة الفريدة من نوعها في المنطقة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بأشهى المذاقات والنكهات مع العروض الحصرية، والأجواء المتميزة التي توفرها لهم المطاعم المحلية والعالمية في وجهة «السيف»، على ضفاف خور دبي، والتي تستضيف في هذا العام عروض الألعاب النارية الرائعة في أجواء يحيط بها سحر مدينة دبي القديمة وتاريخها العريق.

منصة فنية

وعلى نغمات موسيقى «دي جي» العصرية الجذابة، تتحول «لا مير» و«كايت بييتش» إلى منصة فنية مذهلة في الهواء الطلق وتمتزج مع العروض أضواء LED ومؤثرات بصرية مذهلة، لإسعاد زوّار الوجهتين.

وللرّاغبين في الاحتفاء في أجواء هادئة، يمكن التوجه إلى «بوكس بارك» للاستمتاع بتجربة تناول طعام لا تنسى في الوجهة المتميزة بإطلالتها الرائعة على عروض الألعاب النارية في «لا مير». كما يمكن للعائلات والأصدقاء التوجه إلى «ذا أوتلت فيليدج» لاختبار تجربة التسوق في اللحظات المثالية، والاختيار من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الراقية، والاستمتاع بمذاقات عربات الطعام المتجولة، وأنشطة الرسم على وجوه الأطفال المرحة، وعروض تصاميم البالونات.

وتواصل «مِراس» على الدوام ابتكار تجارب استثنائية لضيوفها في مختلف وجهاتها الرائعة التي تُثري حياة المقيمين والزائرين في دبي، وتقدم لهم خلال احتفالات نهاية العام فعاليات متميزة تشمل العروض الموسيقية الحيّة في «السيف» وعازفي الطبول الضوئية في «ذا بييتش»، و6 منصات عروض بـ10 فرق مختلفة في «سيتي ووك»، وعروض الليزر الضوئية الساحرة في «لا مير».

الفعاليات

«لا مير»، «ذا بييتش»، «السيف»، «بلوواترز» ألعاب نارية - «لا مير»، «كايت بييتش» حفلات شاطئية على أنغام «دي جي» - «لا مير»، «كايت بييتش»، «ذا بييتش» عروض أضواء LED - «ذا بييتش» عازفو الطبول الضوئية LED

- «السيف»، «سيتي ووك»، «ذا أوتلت فيليدج» عروض الفرق الموسيقية والترفيهية