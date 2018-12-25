جوائز مهمة من مراكز دبي في مهرجان التسوق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن مشاركتها في مهرجان دبي للتسوق من خلال عرض «تسوق، أدر واربح»، ابتداءً من 26 الجاري حتى 31 يناير المقبل.

حيث تمنح المجموعة للعملاء فرصة الفوز مع كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة، سيحصل 5 عملاء محظوظين على فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم خلال السحوبات الأسبوعية التي تقام خلال التواريخ 5، 12، 19، 26 يناير و 2 فبراير 2019 على المسرح الرئيسي في القرية العالمية.

وخلال المهرجان، سيتم اختيار 25 فائزاً للمشاركة في تجربة «دولاب الحظ»، لفرصة الفوز بمجموعة من الجوائز النقدية تتراوح بين 10.000 درهم إلى 40.000 درهم.

وفي هذا السياق، قال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «يسعدنا الإعلان عن عرض (تسوق. أدر واربح) لمهرجان دبي للتسوق 2019. سيحصل المتسوقون على قسائم سحب عند إنفاق 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة في مهرجان دبي للتسوق.

وسيحظى المتسوقون بفرصة ربح جوائز نقدية كبرى. السحوبات التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي هي وسيلة ممتازة لمكافأة المتسوقين لدعمهم الدائم لمراكز التسوق ومهرجان دبي للتسوق»

. وبالتعاون مع 13 مركز تسوق وتحت رعاية مجموعة مراكز التسوق في دبي، تهدف حملة «تسوق. أدر واربح» إلى تعزيز قطاع التجزئة، ودعم مراكز التسوق المشاركة بعروض وصفقات رائعة.

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات: «تعرف دبي كواحدة من أهم وجهات التسوق في العالم، حيث تقدم عروضاً ترويجية مذهلة على أفضل العلامات التجارية في العالم.

وقد ساعدت هذه العروض التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بدعم من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة مثل مجموعة مراكز التسوق في دبي، في إثراء تجربة التسوق. وندعو كافة المتسوقين من مقيمين وزوار للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة توفر خيارات تلائم الجميع».