ميشيل أوباما تهزأ بميلانيا

لم ترحم أقلام الصحافة ميشيل أوباما السيدة الأولى الأميركية السابقة بعد إطلالتها الأخيرة في برنامج جيمي فالون الشهير، سيما بعد ما قيل إنها سددت طعنة خنجر سام لظهر ميلانيا ترامب السيدة الأولى الحالية.

وكتب بييرس مورغان المذيع الصحافي البريطاني الشهير تعليقاً على قنص ميشيل لميلانيا: «آه يا ميشيل. حتى أنتِ؟ فقط حين بدأت أظن أن هناك شخصية عامة ما تحلّق في الأعالي باحترام، وتتعالى على الإسفاف المنحاز المبتذل الذي يسود الأجواء في أميركا هذه الأيام، السيدة أوباما خذلتني. وبصراحة خذلت نفسها كذلك».

هجوم ميشيل بدأ بعدما كشف فالون أمامها صورة لها ولزوجها باراك يستقلان الطائرة الرئاسية الأولى للمرة الأخيرة عقب حفل تسليم ترامب في يناير 2017. وقبل أن يتمكن فالون من إنهاء السؤال قالت ميشيل «إلى اللقاء فيليسيا».

التعبير بحدّ ذاته يعد مهيناً ويعكس الامتعاض ومحاولة تجنب أشخاص لا نودّ لقاءهم. ولعبت ميشيل هنا بذكاء على وجه الشبه في لفظي «فيليسيا» و«ميلانيا». كما أنها لم تتوقف عند هذا الحدّ، إذ تابعت معلقة بتعابير مثيرة للاشمئزاز: «أضف إلى ذلك علبة هدية (تيفاني)».

ومع أن فالون ضحك والجمهور صفق إلا أن البعض استعاد صوراً لها وهي تقدم علبة هدايا مماثلة للورا بوش زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في مناسبة مشابهة.